聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中公共化幼兒園新增園所曝光 增88班2400人
台中市政府教育局規劃109學年度公共化幼稚園將增加至少88班，核收人數可達約2400人，創歷年增幅新高。3月21日至4月11日受理報名。
台中市政府計劃108至111學年度擴增公共化幼兒園至少達180班以上。本108學年度增設41班，今年88班，已達目標七成以上。
台中市108學年度公幼241園，非營利幼兒園11園，總核定招收人數達1萬9273人。
教育局說明，109年新設9家非營利幼兒園丶57班，包括南屯區豐樂、東區東英及東峰、南區樹德、北屯區廍子及陳平、太平區建平與育賢、潭子區潭陽等，增加園數與班級數歷年新高。
109學年度規劃增設公幼至少31班，加上非營利幼兒園，可增加公共化教保服務量達2400人以上，全市公共化幼兒園總核收人數將逾2萬1000人，提供家長平價托育服務。
教育局表示，為加速加量，教育局多管齊下，透過盤點校舍餘裕空間、配合老舊校舍拆除重建、社會住宅規劃，爭取前瞻基礎建設經費等方式興(整)建幼兒園。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言