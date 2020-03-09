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台中公共化幼兒園新增園所曝光 增88班2400人

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府109學年度公共化幼兒園增加至少88班。圖/教育局提供
台中市政府109學年度公共化幼兒園增加至少88班。圖/教育局提供

台中市政府教育局規劃109學年度公共化幼稚園將增加至少88班，核收人數可達約2400人，創歷年增幅新高。3月21日至4月11日受理報名。

台中市政府計劃108至111學年度擴增公共化幼兒園至少達180班以上。本108學年度增設41班，今年88班，已達目標七成以上。

台中市108學年度公幼241園，非營利幼兒園11園，總核定招收人數達1萬9273人。

教育局說明，109年新設9家非營利幼兒園丶57班，包括南屯區豐樂、東區東英及東峰、南區樹德、北屯區廍子及陳平、太平區建平與育賢、潭子區潭陽等，增加園數與班級數歷年新高。

109學年度規劃增設公幼至少31班，加上非營利幼兒園，可增加公共化教保服務量達2400人以上，全市公共化幼兒園總核收人數將逾2萬1000人，提供家長平價托育服務。

教育局表示，為加速加量，教育局多管齊下，透過盤點校舍餘裕空間、配合老舊校舍拆除重建、社會住宅規劃，爭取前瞻基礎建設經費等方式興(整)建幼兒園。

幼兒園 教育局 台中市

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