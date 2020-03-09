台中公共化幼兒園新增園所曝光 增88班2400人

北市信義區四育里長連圀堂，每次自我介紹時，總有不少里民疑惑「圀」怎麼念？甚至還有民眾質疑是不是「寫錯字」？連圀堂笑著說，其實「圀」就是「國」的古字，音、義都和國字相同，儘管從小到大，常常都有人念錯，不過連續五任里長下來，里民大多「見怪不怪」，這個名字甚至還成為里民認識他的方式之一。

2020-03-08 23:28