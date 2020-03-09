加強防疫措施 柯文哲：開始試辦居家辦公

新冠肺炎疫情延燒，北市府有意試辦居家辦公，也就是讓台北市各機關，以網路方式，登錄到市政府的內網，處理相關的公文作業。對於居家辦公話題，台北市長柯文哲今上午受訪時表示，我們就是找幾個單位，每個單位挑幾個人實驗，最重要的是建立系統，一旦系統建立了，後面就容易了，最重要的就是開始試辦。

柯文哲說，今天早上也有在討論，不只是為了這次疫情，還要整個政府E化要做，像今天就在討論是要用自己家裡面的電腦，還是市府發的電腦。因為如果是市府電腦，裡面有內建程式，但是開玩笑，如果有五千人要在家辦公，這顯然是不切實際。

柯文哲說，如果要用家裡電腦，VPN近來，安全怎麼處裡，所以這就是一個試辦，利用疫情機會，把以前想做，但一直拖著的東西列清單，一個個去做。

此外，對於北市推防疫旅館，卻因旅館地點不公開，導致全市六百多家旅館業者與員工互猜在哪裡，甚至引發恐慌性退房潮。

對此，柯文哲說，實際上，旅館公會理事長也有來講，訴求是對的，要做防疫旅館就不要收散客，原則上是這樣子沒有錯。