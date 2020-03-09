韌力女性故事分享會 台中社會局長： 每個故事都動人

台中市政府社會局昨在大甲婦女福利服務中心舉辦「韌力女性故事分享會─別讓媽媽集體《失志》」，以「女性參與及夢想」為主軸，由性平委員黃瑞汝主講如何拒作「失志」媽媽，提升性別平等知能，邀請大安區長周琇茹及韌力女性白方瑜到場分享自身奮鬥經驗，分享女性如何在家庭角色中取得家務及工作的平衡，進一步實現夢想。

台中市社會局長彭懷真表示，38位在困境中奮鬥的韌力女性，每一位的生命故事都很動人，包含新住民、特殊境遇、身心障礙婦女等，他說這些故事生命本身不一定是美麗順遂的，但其中奮鬥與努力，展現強大的生命力與韌性，相當鼓舞人心；昨天的分享會，台中市議員李榮鴻、大甲區婦女會理事長何如婷等人參加。

白方瑜生活在偏鄉地區傳統家庭，她以修改衣服與製作手工藝為業，偶然機會下參與了「台中市自立家庭築夢踏實計畫」，發現自己也有追逐夢想的機會。她說很感謝社工連結資源，讓她有機會到社區據點教長輩做手工藝，發揮長才。