韌力女性故事分享會 台中社會局長： 每個故事都動人
台中市政府社會局昨在大甲婦女福利服務中心舉辦「韌力女性故事分享會─別讓媽媽集體《失志》」，以「女性參與及夢想」為主軸，由性平委員黃瑞汝主講如何拒作「失志」媽媽，提升性別平等知能，邀請大安區長周琇茹及韌力女性白方瑜到場分享自身奮鬥經驗，分享女性如何在家庭角色中取得家務及工作的平衡，進一步實現夢想。
台中市社會局長彭懷真表示，38位在困境中奮鬥的韌力女性，每一位的生命故事都很動人，包含新住民、特殊境遇、身心障礙婦女等，他說這些故事生命本身不一定是美麗順遂的，但其中奮鬥與努力，展現強大的生命力與韌性，相當鼓舞人心；昨天的分享會，台中市議員李榮鴻、大甲區婦女會理事長何如婷等人參加。
白方瑜生活在偏鄉地區傳統家庭，她以修改衣服與製作手工藝為業，偶然機會下參與了「台中市自立家庭築夢踏實計畫」，發現自己也有追逐夢想的機會。她說很感謝社工連結資源，讓她有機會到社區據點教長輩做手工藝，發揮長才。
社會局表示，今年婦女節辦理「綻放女子力，38婦女節系列慶祝活動」，場次豐富且活動多元，活動安排皆落實入場測量體溫及酒精消毒等防疫工作；三月底前於台中市政府新市政大樓惠中樓一樓設有「2020台中市韌力女事展覽」，歡迎前往參觀並參加，打卡牆活動，詳細活動資訊請上社會局臉書「社會有愛 溫暖台中」查詢。
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