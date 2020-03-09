侯友宜稱防疫做得好 「拜託多出門觀光消費 」

新北市長侯友宜今早到金山區主持金山立體車場工程開工動土典禮，面對疫情衝擊國內觀光產業，侯說，台灣防疫做得很好，目前看起來狀況很穩定，這段時間拜託大家出門來觀光來消費，不要那麼害怕。

侯友宜表示，早上才打電話詢問台灣疫情現況，確認個案中大多是無症狀，所以在負壓隔離病房，大家身體狀況都不錯。輕症的比較多，重症只有3、4個而已，所以大家心裡壓力不要那麼大。但是防疫一定要做到位，壓力才不會那麼大。

侯友宜也向長者致歉，因為防疫期間對長者比較不好意思，這陣子老人共餐沒有辦，請大家忍耐一下，「不要罵市長」，大家身體顧好比較重要，平常要多出來走走，對身體比較好。

新北市政府發包在金山警分局後方重劃區，興建地下1層、地上4層全智慧化立體停車場，工程經費4億859萬元。停車場規畫350個汽車位、100個機車位，工程今天動土，預計明年9月啟用。現在正值防疫期間，市府特地將開工典禮的座位拉大。