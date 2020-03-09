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為國抗疫還被收隔離費…副鎮長丟官 誰該付錢輿論還在戰

北市爆發毛小孩疫情棄養潮？ 動保處：還比同期少

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
據北市動保處統計，今年截至2月底止，寵物救援數高達1379件，相較於去年同期1156件，多出223件之多。台北市議員楊靜宇質疑，毛小孩恐成這一波疫情下的代罪羔羊，呼籲飼主不應一起缺乏科學證據的案例，就對犬貓做出污名化的指控。記者邱瓊玉／攝影
據北市動保處統計，今年截至2月底止，寵物救援數高達1379件，相較於去年同期1156件，多出223件之多。台北市議員楊靜宇質疑，毛小孩恐成這一波疫情下的代罪羔羊，呼籲飼主不應一起缺乏科學證據的案例，就對犬貓做出污名化的指控。記者邱瓊玉／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，不過近日香港傳出有犬隻檢出SARS-CoV-2病毒「弱陽性」，引發飼主恐慌。根據北市動保處統計，今年截至2月底止，寵物救援數高達1379件，相較於去年同期1156件，多出223件之多。台北市議員楊靜宇質疑，毛小孩恐成這一波疫情下的代罪羔羊，呼籲飼主不應一起缺乏科學證據的案例，就對犬貓做出汙名化的指控。

實際上，近來隨著新冠肺炎疫情越來越嚴峻，台北市獸醫師公會電話也接不完，不少飼主打電話詢問寵物是否會成為新冠肺炎的感染源，甚至還有飼主有意棄養。

楊靜宇表示，根據農委會統計，去年犬貓隻數超過250萬人次，相較於兩年前的228萬隻，成長近一成，今年更將首度超過15歲以下孩子總數，顯示毛小孩在台灣已經是不少民眾、家庭不可或缺的成員之一。

台大獸醫專業學院教授劉振軒表示，香港報導有犬隻診斷出新冠肺炎弱陽性，口腔、鼻腔都有，但糞便等都沒有，究竟是感染，還是汙染，其實有待進一步的檢測；中國大陸日前也檢測疫區27隻犬隻，是否感染新冠並迪，不過血清都是陰性的，WHO、OIE、WSAWA等團體也聲明，犬貓並不會傳染給人。

劉振軒強調，過度解讀及不理性的行為都不適當，民眾應該要戴口罩、多消毒，避免飛沫及接觸傳染，就可以把傳染風險降到最低。

台大獸醫專業學院長鄭謙仁表示，從SARS到現在的新冠病毒，超過十萬的病例，至今沒有看到任何一份研究報告，顯示有犬貓傳人的案例，即便現在毛小孩身上有機會帶有少許病毒，但他應該也多不過家中的沙發、床鋪、餐桌，甚至是你口袋裡的錢，難道這些都要丟掉嗎？

動保處長宋念潔表示，去年1、2月棄養隻數總計14隻，今年則有11隻，顯示北市沒有出現棄養潮；至於救援數上升，主要是救援隊接獲1999通報，只要是有生病、不健康犬貓，或是犬貓處於危險狀況都會出動，最常見的狀況就是有犬貓受困在高架橋上，通常一個案件會有數人通報，這也顯示民眾很關心毛小孩的安危。

宋念潔強調，一般有飼養毛小孩的民眾只要做好環境清潔就好了，另外也呼籲民眾，盡量不要和毛小孩「玩親親」，不要用手直接碰觸大便，也不要「你一口、我一口」的交互餵食；另外外出蹓狗時，記得用濕紙巾把毛小孩的口鼻、四肢、肛門擦乾淨。

若民眾遭居家隔離，或是居家檢疫，宋念潔說，建議犬貓一起居家隔離，不要帶出門溜；若是確診病患，可以交由親友照顧，獨居者可通知衛生局人員，屆時會轉介動保處，由專人餵養。

宋念潔強調，市長柯文哲對於犬貓權益相當重視，若有棄養情況，將會加重處罰，罰金5萬元起跳，也呼籲民眾千萬不要因為擔心，就把毛小孩丟掉了。

毛小孩 新冠肺炎 獸醫師

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