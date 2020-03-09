不用強拆了！北市延壽國宅I區都更案 最後3戶點頭搬遷

台北市松山區的延壽國宅I區都更案，原有3戶不同意，日前實施者提出代拆，北市府原擬最快4月排拆，台北市都更處今天表示，經過半年與3戶不同意戶實續協商後，全體住戶已同意都更並配合搬遷，全案已可順利拆除重建，意即代拆程序終結。

延壽國宅I區位於延壽街及延壽街72巷路口，在更新重建前，是7層RC建物社區，總戶數共203戶，實施者為中華工程，全案於權利變換計畫核定後，仍有3戶一樓住戶不願參與都更，實施者舉行2次協調會後，仍協調不成，在去年8月向北市府申請代為拆除。

台北市都更處表示，北市府先後舉行2次公辦協調會及1次專案小組會議，原本預計今年3月2日舉行都更審議會，但實施者於會前取得全體所有權人同意，並撤回代拆申請，所以代拆程序全案終結；該案未來將興建地下4層、地上24層的建築，預計於3年內完工。

台北市更新處表示，全案申請代拆時，仍有3戶未同意戶，半年來除經實施者積極溝通，北市府多位同仁秉於「真誠磋商」精神，多次親訪不同意戶、溝通協調，並每周掌握實施者與住戶溝通情形與搬遷進度，終於取得最後3戶同意，並配合搬遷作業，完成都更整合的最後一哩路。

台北市更新處強調，都更案的審議過程，北市府嚴格兼顧各方權益，公權代拆仍秉持勢在必行的一貫態度，且為利都更速度能加快執行，北市府也再次呼籲，各都更案實施者在溝通整合過程中，應真誠磋商精神、善盡協調，與地主間彼此建立良好溝通協商平台。