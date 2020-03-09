快訊

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產

為國抗疫還被收隔離費…副鎮長丟官 誰該付錢輿論還在戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用強拆了！北市延壽國宅I區都更案 最後3戶點頭搬遷

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市松山區的延壽國宅I區都更案，原有3戶不同意戶，日前實施者提出代拆，台北市都更處今天表示，全體住戶已同意都更並配合搬遷。記者張世杰／攝影
台北市松山區的延壽國宅I區都更案，原有3戶不同意戶，日前實施者提出代拆，台北市都更處今天表示，全體住戶已同意都更並配合搬遷。記者張世杰／攝影

北市松山區的延壽國宅I區都更案，原有3戶不同意，日前實施者提出代拆，北市府原擬最快4月排拆，台北市都更處今天表示，經過半年與3戶不同意戶實續協商後，全體住戶已同意都更並配合搬遷，全案已可順利拆除重建，意即代拆程序終結。

延壽國宅I區位於延壽街及延壽街72巷路口，在更新重建前，是7層RC建物社區，總戶數共203戶，實施者為中華工程，全案於權利變換計畫核定後，仍有3戶一樓住戶不願參與都更，實施者舉行2次協調會後，仍協調不成，在去年8月向北市府申請代為拆除。

台北市都更處表示，北市府先後舉行2次公辦協調會及1次專案小組會議，原本預計今年3月2日舉行都更審議會，但實施者於會前取得全體所有權人同意，並撤回代拆申請，所以代拆程序全案終結；該案未來將興建地下4層、地上24層的建築，預計於3年內完工。

台北市更新處表示，全案申請代拆時，仍有3戶未同意戶，半年來除經實施者積極溝通，北市府多位同仁秉於「真誠磋商」精神，多次親訪不同意戶、溝通協調，並每周掌握實施者與住戶溝通情形與搬遷進度，終於取得最後3戶同意，並配合搬遷作業，完成都更整合的最後一哩路。

台北市更新處強調，都更案的審議過程，北市府嚴格兼顧各方權益，公權代拆仍秉持勢在必行的一貫態度，且為利都更速度能加快執行，北市府也再次呼籲，各都更案實施者在溝通整合過程中，應真誠磋商精神、善盡協調，與地主間彼此建立良好溝通協商平台。

北市 都更 國宅

延伸閱讀

女力發威！桃園女性購屋增兩成 北市天龍變天鳳

去年 北市逾4分月1逝者選環保葬

北市青創戶 將選中、大型社宅續辦

H&M傳接Forever 21東區店面 業者：無所悉

相關新聞

北市爆發毛小孩疫情棄養潮？ 動保處：還比同期少

新冠肺炎疫情持續延燒，不過近日香港傳出有犬隻檢出SARS-CoV-2病毒「弱陽性」，引發飼主恐慌。根據北市動保處統計，今...

不用強拆了！北市延壽國宅I區都更案 最後3戶點頭搬遷

台北市松山區的延壽國宅I區都更案，原有3戶不同意，日前實施者提出代拆，北市府原擬最快4月排拆，台北市都更處今天表示，經過...

被爆罹癌無醫藥費 新北女議員：沒要募款 一定奮戰到底

國民黨桃園市議員詹江村昨直播時提到，有位年輕的政壇好友近期診斷出罹患胰臟癌三期，但醫藥費昂貴不想耽誤孩子所以放棄治療，不...

去年 北市逾4分月1逝者選環保葬

台北市民的殯葬觀念逐漸改變，去年環保葬比率已達27.8%，意味每4人就有1人選擇環保葬，顯示國人接受度增加。台北市殯葬處觀察，除少子化問題外，許多人擔心往生後，即便進入靈骨塔，子孫祭拜次數慢慢降低，這也讓選擇環保葬意願增加。

環保葬接受度漸高 雙北擴增

雙北寸土寸金，政府開始鼓勵環保葬，隨著民眾接受度越來越高，環保葬區逐漸不足。為此，北市府決定擴大既有空間，針對陽明山公墓花葬園區、富德公墓樹葬園區，各增加8000個葬位，預計今年11月正式啟用。

里長大小聲／鼓勵長者出門 四育里長連圀堂辦老人共餐

北市信義區四育里長連圀堂，每次自我介紹時，總有不少里民疑惑「圀」怎麼念？甚至還有民眾質疑是不是「寫錯字」？連圀堂笑著說，其實「圀」就是「國」的古字，音、義都和國字相同，儘管從小到大，常常都有人念錯，不過連續五任里長下來，里民大多「見怪不怪」，這個名字甚至還成為里民認識他的方式之一。

北市青創戶 將選中、大型社宅續辦

台北市長柯文哲上任後，針對社會住宅試辦「青年創新回饋計畫」，民眾提出回饋社區方案，就有機會享免抽籤入住社宅，不料去年卻無預警喊卡。不過台北市都發局強調，青創計畫續辦沒問題，但不會每處社宅都有，只有中、大型社區才會舉辦。

新北10名女首長 拍片勉勵女性做自己

新北市府的一級首長中，女性占了近1/3，市府昨號召10位女性局處首長合拍影片，在婦女節鼓勵女性做自己、實現夢想，不過也有女主管坦承，身為職業婦女，常要在家庭和工作上「蠟燭兩頭燒」。

里長大小聲／八里渡船頭髒亂未改 米倉里長張恆盼新北市府展魄力

八里渡船頭是新北知名景點，每到假日都吸引許多人前往休憩，八里區米倉里長張恆表示，市府將碼頭租給業者，但造成環境髒亂且不好好維護，市府應該拿出公權力管理業者作為。

松菸租金爭議 業界、議員：商業、文創應有平衡點

為了扶植文創產業，北市府將松菸規畫為松菸文創園區，不過成立以來「租金」卻是屢爆爭議，藝文界人士指出，市府很多商業機制運作，扼殺藝文推廣，手段形同「殺雞取卵」；藍綠議員則認為，市府應脫離曲高和寡的思維，參考國外經驗，在商業及文創取得平衡點。

水肥偷排水溝 業者當場被抓

新北市新莊區中環路3段與中原路口經常傳出排泄物惡臭味，新北環保局獲報後與新莊警分局連日埋伏，發現不肖業者把車停路邊，就把水肥偷排倒入路邊水溝，稽查人員埋伏，昨天當場查獲，全案訊後移送檢方偵辦。

松菸空間租金變貴 遭質疑商辦化

為扶植文創產業，北市文化局基金會在松山文創園區設置松菸LAB實驗空間，本月推出全新招租條件，不過原本的短租方案卻改成長租，220坪空間，每月租金24餘萬，換算下來，每坪租金為1115元，遭質疑文創空間租金「商辦化」，藝文界人士批北市府是在扼殺台灣的表演藝術團體。

熱門新聞

村長直播曝「年輕政壇友人罹癌」 因醫藥費太貴想放棄

新竹香山發生巨響？網友紛PO文詢問

村長爆政壇友人罹癌 據傳是新北市某位議員

前麻豆鎮長沈國民病故 友：算解脫了

高麗菜田成為肺炎「受災戶」農民開放自採不再失眠

倡導健走北港朝天宮董座 親自背著媽祖神龕步行30公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。