被爆罹癌無醫藥費 新北女議員：沒要募款 一定奮戰到底

國民黨桃園市議員詹江村昨直播時提到，有位年輕的政壇好友近期診斷出罹患胰臟癌三期，但醫藥費昂貴不想耽誤孩子所以放棄治療，不少網友依據詹江村說的內容猜測是新北某議員，而這位議員昨深夜也在臉書回應「我一定奮戰到底」。

詹江村在直播時表示，直到今日他和李佳芬及2名台商聊天，才得知該名政壇友人罹癌的消息，該名友人早在選前之夜前已經倒下，卻還向醫院請假出來主持，直呼友人是國民黨相當優秀的人才，無論邏輯還是口才都是個戰將。

消息傳出後，不少網友到新北某議員臉書加油打氣，同時也詢問這是真的嗎？並願意協助醫藥費。而該議員回應，超感謝也感動大家對的一片心意,，請大家寬心一定奮戰到底，目前真的沒有要募款，大家也要為心愛的人多多保重身體。

據了解，今年1月大選結束後，新北市議會召開臨時會，該議員就請假未出席，最後在過年期間檢查出病況，並在醫院內接受治療，但目前狀況很不好，不過該議員很低調並未告知他人訊息，多數議員僅是耳聞。