快訊

文藝復興與病毒：義大利「藝術防疫」大苦惱

MLB／紅襪教頭點名 林子偉或暫代第四號外野手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被爆罹癌無醫藥費 新北女議員：沒要募款 一定奮戰到底

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
不少網友依據詹江村說的內容猜測是新北某議員，而這位議員昨深夜也在臉書回應「我一定奮戰到底」。圖／報系資料照片
不少網友依據詹江村說的內容猜測是新北某議員，而這位議員昨深夜也在臉書回應「我一定奮戰到底」。圖／報系資料照片

國民黨桃園市議員詹江村直播時提到，有位年輕的政壇好友近期診斷出罹患胰臟癌三期，但醫藥費昂貴不想耽誤孩子所以放棄治療，不少網友依據詹江村說的內容猜測是新北某議員，而這位議員昨深夜也在臉書回應「我一定奮戰到底」。

詹江村在直播時表示，直到今日他和李佳芬及2名台商聊天，才得知該名政壇友人罹癌的消息，該名友人早在選前之夜前已經倒下，卻還向醫院請假出來主持，直呼友人是國民黨相當優秀的人才，無論邏輯還是口才都是個戰將。

消息傳出後，不少網友到新北某議員臉書加油打氣，同時也詢問這是真的嗎？並願意協助醫藥費。而該議員回應，超感謝也感動大家對的一片心意,，請大家寬心一定奮戰到底，目前真的沒有要募款，大家也要為心愛的人多多保重身體。

據了解，今年1月大選結束後，新北市議會召開臨時會，該議員就請假未出席，最後在過年期間檢查出病況，並在醫院內接受治療，但目前狀況很不好，不過該議員很低調並未告知他人訊息，多數議員僅是耳聞。

詹江村 直播

延伸閱讀

村長爆政壇友人罹癌 據傳是新北市某位議員

村長直播曝「年輕政壇友人罹癌」 因醫藥費太貴想放棄

館長直播嗆打死國民黨 詹江村心生畏懼提告稱他像納粹

李佳芬慰訪安置和身障機構 小朋友：電視裡的人出現了

相關新聞

被爆罹癌無醫藥費 新北女議員：沒要募款 一定奮戰到底

國民黨桃園市議員詹江村昨直播時提到，有位年輕的政壇好友近期診斷出罹患胰臟癌三期，但醫藥費昂貴不想耽誤孩子所以放棄治療，不...

松菸空間租金變貴 遭質疑商辦化

為扶植文創產業，北市文化局基金會在松山文創園區設置松菸LAB實驗空間，本月推出全新招租條件，不過原本的短租方案卻改成長租，220坪空間，每月租金24餘萬，換算下來，每坪租金為1115元，遭質疑文創空間租金「商辦化」，藝文界人士批北市府是在扼殺台灣的表演藝術團體。

去年 北市逾4分月1逝者選環保葬

台北市民的殯葬觀念逐漸改變，去年環保葬比率已達27.8%，意味每4人就有1人選擇環保葬，顯示國人接受度增加。台北市殯葬處觀察，除少子化問題外，許多人擔心往生後，即便進入靈骨塔，子孫祭拜次數慢慢降低，這也讓選擇環保葬意願增加。

環保葬接受度漸高 雙北擴增

雙北寸土寸金，政府開始鼓勵環保葬，隨著民眾接受度越來越高，環保葬區逐漸不足。為此，北市府決定擴大既有空間，針對陽明山公墓花葬園區、富德公墓樹葬園區，各增加8000個葬位，預計今年11月正式啟用。

里長大小聲／鼓勵長者出門 四育里長連圀堂辦老人共餐

北市信義區四育里長連圀堂，每次自我介紹時，總有不少里民疑惑「圀」怎麼念？甚至還有民眾質疑是不是「寫錯字」？連圀堂笑著說，其實「圀」就是「國」的古字，音、義都和國字相同，儘管從小到大，常常都有人念錯，不過連續五任里長下來，里民大多「見怪不怪」，這個名字甚至還成為里民認識他的方式之一。

北市青創戶 將選中、大型社宅續辦

台北市長柯文哲上任後，針對社會住宅試辦「青年創新回饋計畫」，民眾提出回饋社區方案，就有機會享免抽籤入住社宅，不料去年卻無預警喊卡。不過台北市都發局強調，青創計畫續辦沒問題，但不會每處社宅都有，只有中、大型社區才會舉辦。

新北10名女首長 拍片勉勵女性做自己

新北市府的一級首長中，女性占了近1/3，市府昨號召10位女性局處首長合拍影片，在婦女節鼓勵女性做自己、實現夢想，不過也有女主管坦承，身為職業婦女，常要在家庭和工作上「蠟燭兩頭燒」。

里長大小聲／八里渡船頭髒亂未改 米倉里長張恆盼新北市府展魄力

八里渡船頭是新北知名景點，每到假日都吸引許多人前往休憩，八里區米倉里長張恆表示，市府將碼頭租給業者，但造成環境髒亂且不好好維護，市府應該拿出公權力管理業者作為。

松菸租金爭議 業界、議員：商業、文創應有平衡點

為了扶植文創產業，北市府將松菸規畫為松菸文創園區，不過成立以來「租金」卻是屢爆爭議，藝文界人士指出，市府很多商業機制運作，扼殺藝文推廣，手段形同「殺雞取卵」；藍綠議員則認為，市府應脫離曲高和寡的思維，參考國外經驗，在商業及文創取得平衡點。

水肥偷排水溝 業者當場被抓

新北市新莊區中環路3段與中原路口經常傳出排泄物惡臭味，新北環保局獲報後與新莊警分局連日埋伏，發現不肖業者把車停路邊，就把水肥偷排倒入路邊水溝，稽查人員埋伏，昨天當場查獲，全案訊後移送檢方偵辦。

永和中正橋派出所 延至年底完工

承包桃園市多項公共工程的啟赫營造去年10月跳票，無力付款給下游小包商，新北市也有部分工程受害，雖然重新招標發包，但工程因此延誤半年到1年，連和社會住宅結合的永和警分局中正橋派出所都受害。

蘆洲警局新大樓 明年3月完工

肩負32萬人口治安的新北市蘆洲警分局，辦公廳舍在921地震結構受損，市府打造新大樓，還將容納環保署部分單位，預計明年3月完工，侯友宜昨天視察，他希望把部分備勤室改為社會住宅，將與相關單位研議；全市另有9個派出所編列預算準備新建。

熱門新聞

村長直播曝「年輕政壇友人罹癌」 因醫藥費太貴想放棄

前麻豆鎮長沈國民病故 友：算解脫了

村長爆政壇友人罹癌 據傳是新北市某位議員

新竹香山發生巨響？網友紛PO文詢問

高麗菜田成為肺炎「受災戶」農民開放自採不再失眠

倡導健走北港朝天宮董座 親自背著媽祖神龕步行30公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。