村長爆政壇友人罹癌 據傳是新北市某位議員

國民黨桃園市議員詹江村今直播時提到，有位年輕的政壇好友近期診斷出罹患胰臟癌三期，但醫藥費昂貴不想耽誤孩子所以放棄治療，據傳這位年輕的政壇好友是新北市某議員，過年期間都在醫院內，且目前狀況很不好。

詹江村在直播時表示，直到今日他和李佳芬及2名台商聊天，才得知該名政壇友人罹癌的消息，該名友人早在選前之夜前已經倒下，卻還向醫院請假出來主持，直呼友人是國民黨相當優秀的人才，無論邏輯還是口才都是個戰將。

不少網友根據詹江村的直播猜測有人身分為新北市某議員，據了解，今年1月大選結束後，新北市議會召開臨時會，該議員就請假未出席，最後在過年期間檢查出病況，不過該議員很低調並未告知他人訊息，多數議員僅是耳聞。