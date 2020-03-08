強化救災車輛維護 北市消防局汽車修護班開訓

為強化消防人員對各式救災車輛的保養維護能力，臺北市政府消防局今天在台北市大誠高中辦理109年度汽車修護訓練班開訓典禮，消防局長吳俊鴻與大誠高中校長張德宏共同主持開訓典禮。

台北市消防局長吳俊鴻表示，本次汽車修護丙級訓練班共計30名消防同仁參加，課程規劃五大主題，分別為汽車引擎、汽車底盤、汽車電器、柴油引擎及保養檢查等，藉由本次的訓練提升消防同仁車輛基本維護保養能力，及強化局內保養維修技術，落實執行每日的車輛保養，提升救災車輛妥善率，讓救災任務無後顧之憂。