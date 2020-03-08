台開集團植栽 每年減碳約9座大安森林公園減碳量
在3月12日植樹節前夕，台開集團董事長邱復生號召員工與眷屬，今天至新埔雲夢山丘種樹植栽，以行動力呼籲「我為地球種下一顆生命樹，預約未來一片綠蔭」，期許自我友善對待地球。目前新埔雲夢山丘新種植的大、小喬木逾1800株，每年減碳3460公噸，約等同9座大安森林公園減碳量。
邱復生今天與台北市前副市長鄧家基共同種植真柏樹苗，還有李鴻源、新竹縣前縣長邱鏡淳、議員范振宗、議員杜文中等來賓一起種植真柏、沉香苗，並號召員工一人一株認養行動。
台開集團表示，台開集團育苗與植栽成效顯著，自2008年開始，台開集團在新埔、花蓮、南投等各園區大量種樹植栽，總計植栽大小型喬木、棕櫚類逾1萬株；近幾年各園區感測器檢測，PM2.5值一年比一年低，代表空氣一年比一年好；硫空汙數值也遠低於環保署標準值30ppb以下；含氧量也在標準值19.5%以上。
其中，新埔雲夢山丘園區PM2.5監測6年來，都低於環保署標準值甚多，另外，新埔雲夢山丘新種植的大喬木包括樟樹、小葉欖仁、油桐等，小喬木包括桂花、油茶花、山櫻花等，其中樟樹每公頃的二氧化碳平均吸收量是186公噸，根據林務局統計位居碳吸存能力第5名，以台灣每人每年平均產生約11.9公噸的碳足跡，樟樹可吸收一個人約16年的碳排放量。
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