台開集團植栽 每年減碳約9座大安森林公園減碳量

在3月12日植樹節前夕，台開集團董事長邱復生號召員工與眷屬，今天至新埔雲夢山丘種樹植栽，以行動力呼籲「我為地球種下一顆生命樹，預約未來一片綠蔭」，期許自我友善對待地球。目前新埔雲夢山丘新種植的大、小喬木逾1800株，每年減碳3460公噸，約等同9座大安森林公園減碳量。

邱復生今天與台北市前副市長鄧家基共同種植真柏樹苗，還有李鴻源、新竹縣前縣長邱鏡淳、議員范振宗、議員杜文中等來賓一起種植真柏、沉香苗，並號召員工一人一株認養行動。

台開集團表示，台開集團育苗與植栽成效顯著，自2008年開始，台開集團在新埔、花蓮、南投等各園區大量種樹植栽，總計植栽大小型喬木、棕櫚類逾1萬株；近幾年各園區感測器檢測，PM2.5值一年比一年低，代表空氣一年比一年好；硫空汙數值也遠低於環保署標準值30ppb以下；含氧量也在標準值19.5%以上。