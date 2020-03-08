歡慶三八婦女節 柯文哲：改變台北從「陳佩琪」開始

今天是三八婦女節，不少政治人物選擇在臉書上感謝「婦女們」，台北市長柯文哲也在臉書上發文半開玩笑的表示，改變台灣從首都開始，改變台北從「陳佩琪」開始。

柯文哲說，這是自己上博恩夜夜秀臨時拚湊出的字卡，結果竟然得到滿場的鼓掌。不過講真的，沒有她的支持，自己是很難撐到現在，所以在國際婦女節這天，要特別感謝她。

柯文哲表示，2014年參選的時候，許多人建議候選人的太太應該做什麼、不應該做什麼，但自己都說「就讓她做自己吧。」

柯文哲說，做自己是平權實踐的第一步，因此在職場上，北市在107年推出了「職場性別平等指標」，吸引許多事業單位加入，指引企業落實性別平等職場環境，而台北作為亞洲性別最平等的城市，也制定了「以性別觀點建構的因應少子化與高齡化政策」，包括「母性保護」、「照顧」、「照顧與人身安全」、「工作與職場」、「文化與破除性別刻板印象」及「環境」等六大面向；內含建構嬰幼兒臨時托育服務、及台北市職場性別平等指標實施計畫等創新方案。 柯文哲表示，北市在勞動權一直不遺餘力，自己認爲「自由平等，多元開放」需要從各個面向著手，相信在目前的台灣，無論任何性別都能依靠自己的理想與能力，找到屬於自己的位置。婦女節，不只一天，而是落實在認真的每一天。