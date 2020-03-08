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甜蜜負擔到此為止 李乾龍辭藍新北黨部主委

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
國民黨選出新任黨主席江啟臣，國民黨新北黨部前主委李乾龍（右2）今表示，即日起他離開主委一職，且甜蜜負擔到此為止。圖／報系資料照片
國民黨選出新任黨主席江啟臣，國民黨新北黨部前主委李乾龍（右2）今表示，即日起他離開主委一職，且甜蜜負擔到此為止。圖／報系資料照片

國民黨在今年總統、立委選舉大敗，原國民黨新北黨部主委李乾龍選後提出辭呈，不過代理主席林榮德盼各地主委能協助黨主席補選工作，昨國民黨選出新任黨主席江啟臣，李乾龍今表示，即日起離開主委一職，甜蜜負擔到此為止。

李乾龍目前也是三重先嗇宮董事長，李乾龍說，現在可以叫他董事長或是前主委，他在大選後就提出辭呈，但代理主席希望能夠完成黨主席補選，因此他昨也堅守崗位到晚上8點，完成所有的補選工作。

李乾龍說，昨天新任黨主席江啟臣有打電話給他說謝謝，對話中有說希望可以繼續幫忙，「我會繼續為國民黨效力，但不是在「主委」這個位置，只要不是在這位置，國民黨有需要他就會全力以赴。」

李乾龍也說，黨部主委要負擔人事開銷也是很大問題，他一個月要負擔新北黨部約250萬元開銷，他2年半任期已經花7千多萬元，他必須要自己去張羅，不然就是朋友贊助，再不行就自己負擔。

「甜蜜負擔到此為止」李乾龍指出，「已經可以了」，對國民黨盡力了，接下來就由新任黨主席面對所有黨務工作，可能會派人先來代理主委職務，他該走就走。

李乾龍 國民黨

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