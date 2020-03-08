斥資4億打造新蘆洲分局大樓 預計明年3月為民服務

舊有新北市政府警察局蘆洲分局辦公廳舍因921地震造成結構受損，為此，新北市工務局新工處進行蘆洲分局暨三民派出所新建工程，打造地上7層、地下2層多功能辦公大樓，斥資約4億8000萬元，預計明年3月完工，新北市長侯友宜今也前往視察。

位於蘆洲區三民路609號的舊蘆洲警分局辦公廳舍，受到921地震影響，主體結構受損並面臨建築材料老劣化問題。

為確保公有建築耐震防災功能，以及因應公務行政及警察人員編制需求提供，新北市政府選在蘆洲長榮路上興建具多功能辦公大樓的新北市政府警察局蘆洲分局暨三民派出所。

新建的辦公大樓自2018年9月25日開工，將打造成1棟地上7層、地下2層建物，總面積達3683坪，總經費約4億8000萬元，預計明年3月完工。

新工處指出，新的蘆洲分局大樓未來除了進駐蘆洲分局及三民派出所外，1樓有行政院環境保護署環境事故專業技術小組，2至7層樓則為蘆洲分局各單位辦公室及休憩空間。

另外，還有提供休憩空間、交誼廳、大禮堂、健身房，而地下2層樓則規畫為停車場，提供92格汽車停車位、75格機車停車位及20個腳踏車停車位。

新工處表示，此工程是以統包方式並行建築規畫設計及施工，導入建築資訊技術（BIM模型），透過建築3D物件展示檢討結構、消防、機電及空調等工程問題，並結合施工動線、工期安排，提升工程執行效率。

侯友宜表示，蘆洲分局肩負著蘆洲、五股、八里等3轄區32萬人口治安，未來辦公大樓完工後，將擴大原有辦公及休憩空間，未來警政人員能享有完善的辦公環境，並可保障地方民眾安全，提升服務品質及治安效能。