疫情當頭替祖先選塔位漏夜排3天 殯葬處：多數家屬要求

新北市淡水區公所公告，今、明2天聖賢祠納骨塔開放選位，許多民眾昨天深夜漏夜排隊，還有人連排3天3夜。市議員陳偉杰質疑疫情嚴峻，大型活動都禁止，為何不改採號碼牌或線上選位方式，避免群聚感染機會。殯葬管理處長黃秀川則表示，先前曾做民調，民眾希望如此，區公所只好盡量配合。

黃秀川說，農曆年前就已經請里長調查，但4分之3民眾希望實地看過，而不是光靠運氣選位，「風水這種事情很講感覺，沒有一定的科學標準，很多家屬都要請風水師看過才能決定。」

他說，這次共開放1200多個塔位，雖有人漏夜排隊，但今天上午8點後就陸續離開，到下午2點已經全部結束。

陳偉杰則說，疫情時期應該盡量避免聚會，但可惜或許行政難為，最後還是維持原案。疫情期間，誰都知道要避免群聚，但上百名排隊民眾卻靠很近，一步也不想離開，深怕間隔拉大會有人插隊，淡水山上半夜氣溫低，有人占位、有人爭吵。