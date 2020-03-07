北市魚類批發市場舊拍賣場 9日搬遷月底拆

台北市長柯文哲任內的重大政策「第一果菜市場、魚市場改建案」一波三折，攸關主體工程的統包標案歷經3度流標，2月15日總算順利決標，由中華工程公司獲最優評選，最快今年第二季動工；配合工程，有40多年歷史的台北市魚類批發市場舊拍賣場，明天（8日）最後一天營業，凌晨拍賣完後，將利用9日搬遷到華中橋疏散門外的中繼拍賣場，預計月底拆除。

北市市場處副處長汪昭華表示，魚市主要是拍賣場、冷凍庫外遷，理貨區零售攤位仍在原址，生意應不受影響，另已考量取貨距離變遠，已補助漁產公司購買3輛電動車協助攤商搬貨。

汪昭華表示，魚類批發市場舊拍賣場10日將點交給工務局，得標廠商預計14天內設置圍籬後展開拆除作業，約3月底拆除，並預計明年中蓋好果菜中繼市場；整個「第一果菜市場、魚市場改建案」預計於116年完工。