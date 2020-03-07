巾幗不讓鬚眉　新北工務局推表現優異女工程師

明天是三八婦女節，新北市工務局推出表現優秀女性，工務局長詹榮鋒表示，女性在工程行業中所擁有的優勢可以與男性互補，不但扮演著重要角色，也能為這一行增添更多的光彩。他鼓勵青年女性投入工程和建築行業，發揮巾幗不讓鬚眉的女性特質。

工務局表示，去年10月推出「工程魂圖鑑」專欄，每周介紹一位基層績優同仁，目前擔任使用管理科股長的許雅惠，是工程魂圖鑑第一位報導的優秀女性同仁，是負責拆除大隊「新北美樂地專案」重要推手之一，她多次親自帶領深入山林勘查被占用的國有地，與民眾耐心溝通、協調，並主持會議媒合工程單位拆除違建，後續規劃為公園、停車場，或是簡易綠美化等，扭轉拆除大隊剛毅的形象。

許雅惠表示，民眾起初得知建物要被拆除，抗拒心理會比較強烈，她都會多管齊下，從情、理、法等方面與民眾說明，並找相關單位及當地里長一同會勘，通常都要至少根民眾溝通三次，才有可能成功說服民眾拆除違建，將國有地還給當地民眾使用。之前她曾去新店北宜路上拆除河床的違建，由於廢棄物惠汙染河川，與民眾多次協調溝通後，終於還給河川原有乾淨的環境。

長相甜美的黃子芸在建照科負責建照執造公文、室內裝修與變更使用執照審查，細心為民眾解決疑問。一肩扛下「五股垃圾山」專案負責人，多次獨自走訪、勇敢與違法業者交涉、輔導合法，被喻為「女神雅典娜」，黃子芸說，起初是負責五股垃圾山的說明會，後來決定乾脆自己來當負責人。

黃子芸表示，一般人對於五股垃圾山都是環境髒亂、有流浪狗等不好的印象，自己原本的想法也是去剷除不肖業者，但實際了解後，發現有些業者也是因無法改變現況、感到無奈，了解業者的心聲後，變得不會害怕跟業者溝通，加上現在正推動五股垃圾山試辦計畫，自己也會用勸導方式，希望業者配合，進而幫助到他們改善廠房環境。