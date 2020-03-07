貢寮山區連續倒廢土開挖 重罰30萬元移送檢方

新北市林姓男子在貢寮區西靈巖寺下方，開挖邊坡傾倒約1500車次卡車的廢土與磚瓦，影響水土保持。新北市府今天表示，查緝發現他是累犯決定重罰新台幣30萬元，並移送檢方偵辦。

新北市政府農業局表示，今年2月林男在貢寮區和美山區傾倒大量土石及磚瓦營建廢棄物，面積約3000平方公尺。農業局會同貢寮區公所及瑞芳警察分局稽查，勒令業者停工並查扣挖土機，將林男移送基隆地檢署偵辦。

未料，林男竟又趁著市府各機關忙著防疫之際，趁隙於3月初於貢寮區西靈巖寺下方邊坡再度傾倒土方。這次變本加厲傾倒的土方更多，經農業局初步估計有營建土方共約1萬8000立方米，大約是2萬7000公噸的廢棄土。若下大雨沖刷，將危害山下安全。

農業局說，這些廢土如果用大卡車載運，需要1500車次才會運完，林男宣稱開挖是做為停車場使用。市政府5日到現場稽查發現，涉嫌竊佔公有土地及影響水土保持，也沒有提出申請，除現場查扣機具，再度將林男移送地檢署偵辦。

農業局表示，因林男連續違規傾倒廢棄土，山坡地擅自開挖整地、堆積土石的行徑惡劣，經副市長謝政達召開公安專案會議，決定依照違反水土保持法、山坡地保育利用條例等，重罰新台幣30萬元。

農業局說，當地位於都市計畫區內，將依照都市計畫法、廢棄物清理法要求林男恢復原狀，若在限期內沒有改正將連續處罰。為維護現場安全，今天起，請技師監看現場以避免發生危險。