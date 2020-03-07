新北推智能認養區 預計2個月同步推廣7動物之家

新北市動保處今天在板橋動物之家設立首座毛寶貝生命教育園區，並舉辦啟用典禮，動保處長陳淵泉表示，除了可以推廣各類型生命教育活動，在2個月後會讓各動物之家同步推出智能認養區，也會有相關APP，讓民眾在家就能挑選想領養的毛寶貝。

動保處表示，以不影響收容量為前提設立園區，除了有展示體驗館，定期規劃動物藝術相關展出，還有毛寶貝專屬美食DIY區與美容SPA區，提供寵物美食料理及美容洗澡空間；並創新推出智能認養區，讓民眾透過電子看板挑選想認養的毛寶貝，同時也減少動物緊迫及疾病傳染，並利用智能科技VR互動遊戲推廣生命教育。

陳源泉表示，動保法修法通過後，全面施行零安樂死，各縣市都在增加收容量，但新北認為要從生命教育做起，希望翻轉民眾的動保觀念，藉由生命教育園區的設立，讓民眾有正確觀念，降低棄養比例，選擇板橋動物之家設置園區，是因為鄰近捷運亞東醫院站，方便民眾前來。

新北市共有8所動物之家，但有些動物之家位置較偏僻，民眾前往意願相較不高，未來也會推廣智能認養區，讓民眾挑選想認養的毛寶貝，預計2個月後，讓民眾可以透過下載APP，在家就能看想領養哪一隻毛寶貝，非常方便。

他說，過去民眾要領養動物，都要先上滿生命教育課程2個小時，才可以領取寵物認證卡，現在只要來生命園區完成各項體驗，就可以拿到寵物認證卡，讓生命教育擺脫過去的制式化，變得更活潑有趣。