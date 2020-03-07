北市聯醫工會提公開信 聯醫承諾給最優補償

北市聯醫工會向台北市長柯文哲發出公開信，抗議醫護人員薪資下降，且聯醫未說明照顧肺炎病患的教育訓練及補償津貼等細節。聯醫表示，會給第一線醫護最優補償。

台北市立聯合醫院企業工會向台北市長柯文哲發出公開信，呼籲對即將支援照護武漢肺炎的員工公布實體教育訓練計畫，以及制定明確之獎勵辦法以及補償措施，並說明職災認定標準及應變作為，同時也應提供住宿床位。

聯醫表示，以和平院區A9負壓隔離病房29床為實體空間，由豐富的護理照護經驗的督導及護理長領軍，親自帶領26名護理人員做現場實體訓練，從防護裝備之穿脫、照護動線以及實務照護內容，皆有一套完整之訓練計畫。

聯醫表示，目前正逐步清空和平院區普通病房，同意支援照護共計89人，目前持續徵詢中，且聯醫表示，對所有自願參與第一線防疫的人員一定會給予最優的補償和獎勵。

台北市政府副發言人黃瀞瑩則表示，聯醫站在防疫第一線，都有提供醫護人員完整紮實的訓練與充分的防護措施，此外，對於所有自願參與第一線防疫人員，也會給予最優的補償和獎勵。