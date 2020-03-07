還在新冠肺炎防疫 三峽公所找里長加開登革熱防疫訓練
新冠肺炎仍在持續，不過新北市三峽公所已經在籌備預防登革熱及屈公病。三峽區公所表示，夏季即將來臨，台灣地處濕熱環境易導致登革熱病媒蚊孳生，又加上近來「新冠肺炎」肆虐，三峽區公所為增進防疫觀念，宣導民眾加強自我保護措施，因此邀請里長及各里防疫種子教師參加教育訓練。
三峽區長陳文俊表示，因應新冠肺炎疫情，已開設居家檢疫關懷中心，針對居家檢疫個案每日關懷並致贈新北居家防疫關懷包。此外，民眾是防疫不可或缺的一份子，透過教育訓練宣導防疫重點，增進民眾自我保護的能力，藉由參訓的種子學員將正確觀念傳遞給親友。
此外，新北市去年有登革熱及屈公病，都是藉由蚊蟲叮咬所導致的傳染病，近年因為氣候變遷因素，在台灣各地出現不少登革熱病例，患者容易產生發燒、畏寒、頭痛等症狀，嚴重者甚至可能導致休克，民眾隨時保持居家環境整潔，以避免病媒蚊孳生。
三峽公所提醒，民眾應確實做好勤洗手、戴口罩，避免用觸摸眼口鼻，以防止病毒感染。居家附近也要保持環境清潔，避免易孳生病媒蚊的積水容器。
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