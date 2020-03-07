國際獅子會300B2區捐30台履帶式爬梯機給新北市
國際獅子會300B2區今天捐贈值30台履帶式電動爬梯機給新北市府，總價600萬，協助身障者或失能長者上下樓梯，讓他們就醫或外出更方便。
新北市有許多老舊公寓未裝電梯，而且有不少「雙老家庭」，上下樓梯非常不便，還有危險。國際獅子會300B2區一口氣捐30台爬梯機給市府輔具中心，市長侯友宜代表受贈，感謝獅子會的愛心。獅子會300B2前總監、市議員周勝考也出席捐贈儀式，6年半前他率先捐贈市府第1台爬梯機。
300B2區總監蔡秀雲說，以前都是送捐血車，這次獅子會向LCIF國際基金申請10萬美金，加上各分會捐贈，共投入600萬購置30台爬梯機，本來計畫在板橋運動場結合園遊會捐贈，但受新冠肺炎疫情影響縮小規模，改在市府。
侯友宜表示，新北市有許多老舊公寓沒電梯，行動不便者上下樓梯是一大考驗，市府原有48台爬梯機，已有3萬3120人次使用，但還是不夠。市府計畫要有100台才能滿足服務需求，如今再獲30台，離計畫又邁進一步。
他說，新北市的輔具使用前3名是輪椅、便盆器和助行器，但價格較低比較容易添購，爬梯機1台20多萬，2台等於買1輛汽車，如果有意捐贈，爬梯機是一個選項，前3名也有需要。
社會局長張錦麗表示，新北市於2012年開辦爬梯機租借服務，輔具中心現有48台供民眾租借使用，中低、低收入戶可免費租借，一般戶租金每月3千元，如有需求可以洽詢。
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