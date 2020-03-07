新北監測疫情沒讓私家車流增 環狀線開始收費人次減

受新冠肺炎疫情影響，新北市長侯友宜寒假視察環狀線時，曾透露北捷的整體運量減少2成，憂人次灌到私家車上；所幸，新北市交通局持續監控寒假至開學後車流，發現開學後尖峰時車流和去年同期相比「無明顯增加」。另環狀線收費3月1日起收費，乘客量從5萬人次降至4萬人次，新北交通局長鍾鳴時說，以初期收費運量還算不錯，預估會慢慢回升。

鍾鳴時說，新北持續監控車流，開學後，除了上班人潮，學生上課人潮也回歸，是監測交通最準確時期。寒假時，新北監測到的車流量，較過去寒假車只有很微幅的增加。而根據新北市交控中心，寒假時私家車流沒有明顯增加。

鍾鳴時說，開學後只有第一天塞車狀況較多，因為有些家長想在校門口，等孩子量完體溫再離開。其餘開學後和以往「交通上沒有太大變化」。

交通管制工程科長陳建成說，經觀察「自開學後車流無明顯增加」，如台64線新店往板橋方向，開學後車多壅塞點約在西行24K處，較去年同期壅塞點24.5K處無明顯差異，交通局將持續觀察各路段壅塞情況，提升車流紓解效率。根據交控中心，開學日偵測到車流增加，主要差異是學校周邊，其餘大致相同。

此外，環狀線3月1日起收費，原本試乘時，環線量每日約5萬人次，收費後約為4萬人次；鍾鳴時對此表示，以收費初期還算不錯，預估會慢慢回升。

鍾鳴時說，公車等公共運輸的量將在下周統計，寒假有明顯往下降。他指出，開學後雖然上班上課人次回流，但尤其較長途的觀光型客運人次確實比往常少，民眾某種程度減少觀光。交通局表示，公共運輸要讓民眾有信心，現在居家隔離及居家檢疫都不能搭乘，且出車前都消毒確保環境安全，人員也做好健康管理。