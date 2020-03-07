藝文防疫升級！台中文化局標案要增列防疫規劃

日前一名澳洲籍音樂家來台演出，返國後確診新冠肺炎，中央對此關閉國家音樂廳進行消毒，並加強台中國家歌劇院防疫措施。台中市文化局表示，所屬演藝場館及圖書館，皆已超前佈署，加強各項防疫工作，自辦藝文活動也評估延期或取消，避免群聚感染，保護民眾健康安全。

文化局長張大春表示，台中市所屬文化中心、圖書館等館舍均加強場地管理，包括第一線服務人員及志工均配戴口罩；館舍入口處備妥額溫槍、乾洗手，為入館民眾量測額溫；辦公環境、演藝廳、電梯、廁所等加強定時消毒清潔，保持室內空氣流通。

文化局自辦的藝術節慶，包括台中媽祖國際觀光文化節、台中兒童藝術節、港區藝術中心20周年慶系列活動等，已決定延期或取消辦理；針對10月的台中爵士音樂節等大型藝文活動，將在標案中增列防疫動線安排、疑似個案隔離或安置、醫療專業人員進駐、鄰近醫療資源掌握等規範。

大墩、港區、屯區等藝文中心都有場地開放民間團體借用，文化局說，優先輔導團體加強防疫措施，針對有疑慮的公眾集會等活動，也協助安排延期或取消。若是民間團體邀請國際表演團隊，文化局將依循文化部建議，謹慎評估避免來自旅遊警示區的國際演出者，並確實掌握演出者旅遊史紀錄及健康情形，全方位保護市民安全。

針對疫情衝擊藝文產業，文化局將積極爭取文化部短期紓困11億元及後續振興措施4億元，協助藝文產業與藝文工作者度過難關。