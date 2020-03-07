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靈鷲山送防疫物資、安心御守保平安 3到5月停大型活動

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
靈鷲山送防疫物資、安心御守保平安，3到5月停大型活動。圖／靈鷲山提供
靈鷲山送防疫物資、安心御守保平安，3到5月停大型活動。圖／靈鷲山提供

因應新冠肺炎疫情，位新北市的靈鷲山日前結合新北市貢寮區機關團體，將防疫物資送給學校及里民，在全台各講堂提供民眾結緣的「安心御守」，心安又療癒，並再加碼製作2千個，民眾如有需要可先電洽各講堂詢問。

秉持開山住持心道法師的悲心願力，日前靈鷲山法師與新北市貢寮區公所、衛生所、派出所、福隆在地里長，在聖山寺金佛殿祈福祝禱，並將額溫槍、酒精、洗手乳、擦手紙等防疫物資，捐贈給學校和里長，關懷地方，照護學生。法師們並為大家戴上「安心御守」，祈願平安無災。

靈鷲山表示，為避免群聚感染風險，3到5月份暫停大型活動或改採線上方式共修，信眾透過視訊，一樣可以參與殊勝的消災祈福法會，同霑法喜。

各講堂每天定時消毒環境，持續關懷與祝福，善信可前往禮佛參拜，敬請配合配戴口罩、體溫測量，額溫未超過攝氏37.5度才能入內、雙手酒精消毒措施。

「安心御守」內有迷你版楞嚴咒、五輪塔三寶印蓋的平安章，心道法師期望大家安心善心造善業防疫，為地球祝福、為世界盡心力、為和平用點心。

靈鷲山送防疫物資、安心御守保平安，3到5月停大型活動。圖／靈鷲山提供
靈鷲山送防疫物資、安心御守保平安，3到5月停大型活動。圖／靈鷲山提供
靈鷲山送防疫物資、安心御守保平安，3到5月停大型活動。圖／靈鷲山提供
靈鷲山送防疫物資、安心御守保平安，3到5月停大型活動。圖／靈鷲山提供
靈鷲山送防疫物資、安心御守保平安，3到5月停大型活動。圖／靈鷲山提供
靈鷲山送防疫物資、安心御守保平安，3到5月停大型活動。圖／靈鷲山提供

法師 貢寮 新冠肺炎

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