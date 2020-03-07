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不怕疫情在家也能欣賞 歷屆金工大賽得獎者執念展上線
新北市立黃金博物館將館內「執念─歷屆金工大賽得獎者邀請展」資源日前上線，讓民眾在家就能在網上親近藝文活動、飽覽特展。代理館長王錦華表示，展出的作品都相當精采，因此將在作品及藝術家的訪談上線，希望這些優秀的作品不要受到疫情影響，減少被民眾欣賞的機會。
執念展展至3月22日，展出地點在本館煉金樓1樓特展室及金水特展室，這次因疫情影響，還特別推出線上展出，邀請楊夕霞、曹婷婷、陳逸、歐立婷、陳亭君等5位曾獲金工大賽金、銀、銅質獎的台灣得獎者，展出器物類、首飾類共計32件（組）作品。
楊夕霞、陳逸2位的作品都以鍛敲為主要技法，但卻呈現出極不同的造型美感與創作思維；陳亭君與曹婷婷2位則展展出首飾創作，前者著迷於金屬的延展特質，以反覆的「折、鋸、壓」來探索首飾的極限，後者則以高溫琺瑯結合金屬肌理，燒結出雨後台北的風貌與故事。
歐立婷以氬焊為主要技法，其創作靈感源於建築的空間與結構，並藉由對比的空間造形來表達內在與外在的對立與和諧。
邀請展集結近年來在國際逐漸崛起的台灣金工新秀作品，可以看到多元創作理念、對器物首飾本質的反思、傳統與現代兼容的技法、對金屬材質不間斷的探索實驗，最重要的是他們長久以來在創作路上一本初衷的執著與堅持。展覽也呈現金工藝術的潮流。
除了特展外，博物館還有許多資源，像是與新北市國教輔導團合作的教案，相當受到學校老師及親子的喜愛。透過教案內容的引導及影片教學，大小朋友也能在家進行簡單的實驗，了解礦山的科學奧秘。此外，還有歷年的研究出版、館內的典藏，也都能在博物館官網上欣賞。有興趣的民眾，可以洽詢黃金博物館官https://www.gep.ntpc.gov.tw/。
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