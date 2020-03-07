影／中油瑞濱天然氣儲槽火警 民眾拍下大火喊「恐怖」

聯合報 / 記者游明煌/即時報導
中油瑞濱天然氣儲槽火警 民眾拍下大火喊「恐怖」
中油瑞濱天然氣儲槽火警 民眾拍下大火喊「恐怖」

新北市消防局昨天晚7點35分接獲報案，位瑞濱的中油天然氣儲存槽發生火警，且有傳出爆裂聲響，目擊民眾拍下大火影片，直呼「恐怖」，擔心會不會氣爆？據廠方人員表示，是管內瓦斯壓力過大，分流至燃燒槽釋放燃燒，以維護管內壓力正常，屬安全機制範圍，並沒有氣爆發生，請民眾安心。

新北市消防局獲報，位在瑞濱的中油天然氣儲存槽發生火警，派消防人車趕至處理。但火勢已滅。

有附近民眾目擊火警發生時情景並拍下影片，民眾喊「買命喔」、「夭壽」，火好大很可恐怖，以前從沒有看過這樣竄出火舌燃燒。影片顯示當時火勢相當大，可看到有兩處有火舌竄出，並有疑似爆裂聲響，也有濃煙，燒了好一陣子，趕快報119。

但據中油員工解釋，因管內瓦斯壓力過大，分流至燃燒槽釋放燃燒，以維護管內壓力正常，屬安全機制。因天然氣的燃燒槽天然瓦斯太多，要燒完，才會有火煙。（影片由讀者提供）

中油

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