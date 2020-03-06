萬華區福民平宅開拆建社宅 115年完工

北市萬華區福民平價住宅昨動工拆除，未來將興建福民社會住宅，預計民國115年底前完成2棟16、17樓大樓，共有338戶。儘管戶數接近既有5棟平宅340戶數，但當地和德里長洪天化質疑，新社宅1房型就占290戶，難容納原本1家3、4口的住戶回來住；都市發展局表示，將參考社會局調查原住戶居住需求與意願，調整各房型戶數。

屋齡40年多的福民平宅現供低收戶居住，共有一期兩棟160戶，二期三棟180戶。市府昨開拆一期平宅，預計5月拆完，年底原地將興建社宅一期大樓，而二期工程，預計111年拆除平宅後興建，整體工程共要21億元，預估115年完工。

未來福民社宅一期大樓為16層樓125戶、二期為17樓共213戶，各有地下3層樓當停車場。一、二期預設房型戶數為一房型（10到12坪）100戶、190戶，二房型（16到18坪）各19戶，三房型（22到24坪）分別為6戶、4戶，並有開放式廣場、多功能會議室及都市農園等公共空間。

洪天化表示，市府承諾，平宅一期住戶先安置到平宅二期，社宅一期蓋好，原住戶再搬回，但原住戶200多戶，多是兩房需求的家庭，新社宅一期竟有100戶都是1房型，一家三口怎麼搬回來？感覺市府不想讓原住戶回來。

都發局住宅工程科長魏國忠說，社宅以經濟基礎較弱、未成家生子的使用者為主要考量，為減輕租屋負擔，才設計較多1房型，而配合一期平宅拆除工程，原本92戶住戶，48戶已安置到青年公宅一期、莒光公宅等地，另有5戶自行租屋，39戶則搬到平宅二期暫住，未來會參考社會局調查原住戶搬回需求與意願，再調整房型，例如將2戶1房型併成1戶2房型。

社會局救助科長陳肯玉表示，福民平宅住戶並非全想搬回原址，未來社宅雖有3成以上保障弱勢名額，原住戶想回來仍要抽籤，不可能全部回住新社宅，否則將成另一個平宅，未來政策將朝向混居，避免住戶被標籤化，會再調查原住戶需求與回住意願，和都發局協調變更房型戶數比例。