一票難求的夜訪女王頭、女王音樂會 因疫情延期了

往年售票都幾乎「秒殺」，一票難求，很受民眾歡迎的「夜訪女王頭、女王音樂會」，今年因為新冠肺炎疫情影響，活動已確定延後辦理，延到何時，北觀處將在商討後再在另行公布。取消的消息一傳出，讓很多民眾大喊可惜。

野柳地質公園臉書今天貼出「夜訪女王頭、女王音樂會」，今年因為新冠肺炎疫情影響，活動已確定延後辦理，讓很多民眾都覺得可惜。北觀處將會再說明已購票民眾的處理方式。

今年「野柳石光-夜訪女王」活動原預定4月17日起至4月26日，在野柳地質公園舉行，今年以「夜間岩石」為主軸，配合海浪、漁火等元素為背景，透過野柳特殊地質「夜間觀賞」，以多色的燈光變化搭配音樂，運用光影特效呈現野柳蕈石群及個別蕈石的特別光影美景，2月1日起售票。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，「野柳石光-夜訪女王」從2018年行銷宣傳，今年度提升為國際級活動，持續藉由夜間活動的舉辦及女王頭的魅力行銷北海岸。

女王音樂會有2場次，4月18日邀請情歌王子林隆璇及金嗓天后周蕙演出，4月25日則邀請陳昇到場，2場音樂會還邀請知名大提琴家張正傑、國立台灣交響樂團青年團及小提琴家康妮媚(Connie Mae)在野柳岬海邊，搭配特殊的海景與音樂。