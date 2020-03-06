第一線公務員最需要的是口罩 民代擔心成疫情破口

民進黨籍台南市議員蔡旺詮今天到戶政事務所，有員工忙著反映，希望政府能也能優先分配口罩給第一線的公務人員。蔡旺詮說，戶政所員工每天面對上百甚至數百民眾，最需要的就是口罩，必須充裕，以免造成疫情破口，後果不堪設想。

市府民政局主任秘書陳仲杰表示，會了解戶政的狀況，向中央爭取配發口罩，但仍以第一線防疫人員為優先。

蔡旺詮說，今天他到戶政所時，就有員工反映，他們的口罩不夠，希望政府能優先發配口罩給他們這些第一線的公務人員，像區公所、戶政所、地政所、派出所等站在第一線的人員，因要服務民眾，每天接觸的民眾最多，而且很多都是外國人，若因第一線公務人員口罩不足，常常一個口罩要戴兩天，萬一因此使疫情發生破口，整個機關停擺，是何其嚴重的事，希望口罩政策能更彈性化。