養鴨人家餵蝦殼臭死人 居民難忍受

台南市白河區黃姓市民向聯合報投訴，指家後有人養鴨，因餵食蝦殼，卻未做好環境清潔，常有臭味，雖多次陳情，卻未見改善。之前附近居民多人感冒，都是呼吸道症狀，懷疑是惡劣環境引起。環保局表示，曾開單告發，會加強稽查，若有違反環保法令就告發。

黃姓市民說，住家後原是廢棄養雞場，3年前地主開始養鴨，但裡面完全沒有清潔設施，造成附近居家環境惡劣，向環保單位陳情多次都沒用，也沒見到飼主改善。他說，之前附近居民有多人感冒，且都是呼吸道症狀，醫生診斷是細菌感染，居民強烈懷疑是裡面的惡劣環境影響他們的身體健康，有打1999市民專線陳情，衛生單位也有派人來看，卻說環境沒問題，沒有病毒。

台南市環保局表示，2018年9月曾接獲檢舉，稽查發現飼主在果園內以蝦殼養鴨，因以蝦殼餵養會產生臭味有礙環境衛生，依違反廢棄物清理法告發處分，並多次派員巡查輔導飼主妥善維護飼養環境，不要用蝦殼餵養，以免異味擾民。後來也接獲多次陳情，但稽查時未發現有明顯異味。飼主解釋，每星期都在四周消毒，防止異味逸散，但稽查員仍要求飼主應加強飼場環境清潔，以免影響鄰居的生活品質。

環保局表示，日後將加強該養鴨場稽查，民眾發現有汙染環境時，可即通報環保局公害陳情免付費專線0800－066666，環保局將盡速派員查處。