防杜新冠肺炎擴大感染 台南清明連假不開放入塔祭拜

4月2日到5日為清明假期，為防範新冠肺炎疫情擴大，台南市民政局因應屆時將湧現大量人潮掃墓祭祖，不開放連假入塔祭拜，也不提供掃墓接駁車，希望降低感染風險。

民政局指出，民眾如果到公墓屬開放性空間尚無防疫上問題，但若到納骨塔祭祖會進室內祖先櫃位、牌位前合十祭拜，屆時室內將湧入大量人潮且持續時間較長，可能增加呼吸道傳染病的傳播風險，市長黃偉哲要求依中央流行疫情指揮中心制定的公眾集會指引，採取因應措施。

今年採靜態搭棚擺供桌，提供市民祭祖，取消清明祭祀、祭典活動，視疫情延至適當時間舉行。為降低室內群聚感染風險，清明連假期間不開放入塔祭拜，為避免密閉空間近距離傳播，也不提供清明接駁車服務。

民政局建議，民眾可提早在3月期間或清明連假後擇適當時間，不限於清明連假期間祭祖；患有呼吸道症狀或發燒情形者，應多休息不外出掃墓或祭祖。

另外，各區公所及殯葬管理所會加強轄區內公墓除草及環境整理工作，各納骨塔落實全面推動「塔內不持香」、「香枝、金紙減量」、「紙錢集中燒」及「以功代金」等環保政策，市民紙錢送交運鈔車前務必移除香腳、酒瓶及打火機等物品，避免不慎引燃發生公安意外。

民政局呼籲，市民前往公墓掃墓祭拜必須牢記「四不二記得」口訣，不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不飛揚紙錢、不燃放爆竹、記得用水袋裝水滅火、記得收拾垃圾等。