台灣礦工醫院加護病房換新6床電動病床 扶輪社送愛

由國際扶輪3490地區基隆分區九社聯合社區服務計畫，今天捐贈台灣礦工醫院加護病房6床電動病床，使用近23年6床加護病房老舊的病床汰換成嶄新升降電動病床，以利護理人員能更有效率與方便照護急重症的病患，獲得更好的醫療服務品質。

台灣礦工醫院院長黎慶福代表醫院受贈，由於防疫期間，捐贈典禮還特別改在醫院戶外通風良好的小庭院舉行。

國際扶輪3490地區總監張秋海表示，基隆分區長期以來關懷弱勢，有感於台灣礦工醫院加護病房病床老舊，多以不堪使用，為了提升地區醫院的硬體設備，基隆中區扶輪社發起聯合基隆分區9個社一起捐贈，使用近23年6床加護病房老舊的病床汰換成嶄新升降電動病床。