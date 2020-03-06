台灣礦工醫院加護病房換新6床電動病床 扶輪社送愛
由國際扶輪3490地區基隆分區九社聯合社區服務計畫，今天捐贈台灣礦工醫院加護病房6床電動病床，使用近23年6床加護病房老舊的病床汰換成嶄新升降電動病床，以利護理人員能更有效率與方便照護急重症的病患，獲得更好的醫療服務品質。
台灣礦工醫院院長黎慶福代表醫院受贈，由於防疫期間，捐贈典禮還特別改在醫院戶外通風良好的小庭院舉行。
國際扶輪3490地區總監張秋海表示，基隆分區長期以來關懷弱勢，有感於台灣礦工醫院加護病房病床老舊，多以不堪使用，為了提升地區醫院的硬體設備，基隆中區扶輪社發起聯合基隆分區9個社一起捐贈，使用近23年6床加護病房老舊的病床汰換成嶄新升降電動病床。
基隆中區扶輪社長張龍居說，第一線的醫護人員是最為辛苦的一群，時常看到老舊病床在調整升降或搬運病人等等的各種因為老舊而不符使用的窘況，號召基隆分區助理總監團隊、基隆扶輪社、基隆南區扶輪、基隆東區扶輪社、基隆東南扶輪社、基隆西北扶輪社、基隆中區扶輪社、新北瑞芳扶輪社、基隆永昌扶輪社、新北北海岸扶輪社等9個扶輪社一起捐贈這6床電動新型的病床。
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