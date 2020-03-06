清明掃墓 北市塔樓將採人流管制

因清明節快到了，新冠肺炎（COVID-19）疫情未減，北市府今年仍會開掃墓專車。台北市政府下午舉行防疫會議，副市長黃珊珊指出，防疫專車也就是原來就有的接駁公車，但公車上面會做特別的防疫，消毒會更加密集，上山後再開回總站，上去、下來都做1次消毒。

黃珊珊也說，仍希望民眾能用網路追思，上殯葬處網站，點選親友在哪一個公墓、哪一個靈位，在線上做追思。若仍要上山去祭拜，市府還是會有防疫的專車。

另外，特別的防疫還有要麻煩民眾配合，會採分批方式進入塔館，也就是說，要進到裡面去，會採人流管制的方式，一次不要太多人太擁擠，整個流程殯葬處會在網路上再做公告跟宣導。

市府提醒，很多人是從國外特別回來掃墓，但若是從相關限制區域回來，必須要居家檢疫14天，所以不一定回來就趕得上掃墓，若不知道回來掃墓可能要被居家檢疫，將會影響掃墓的安排。