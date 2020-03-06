搶攻國旅！飯店祭抗疫優惠 送加油卡、買6千送6千
新冠肺炎疫情蔓延，又適逢旅遊淡季，加上不少大型活動都取消，各飯店為降低影響，紛紛祭出優惠推出「抗疫！安心自駕」為您加油住房專案、「一起挺您」住宿方案等，搶攻國旅市場，吸引遊客入住。
台南大億麗緻酒店發現，最近房客傾向自駕，所以他們贊助油資，推出「抗疫加油住房專案」，每房贈送600元中油捷利卡。
台糖長榮酒店則推出「一起挺您」住宿方案，只要從事觀光產業、餐廳業、交通運輸業、醫護業等，出示員工識別證或名片，平日可以2399元入住經典套房，同時享有下午2時延遲退房的權利。
香格里拉台南遠東國際大飯店推「一泊二食住房專案」，以優惠價享受15坪的尊榮客房，還可享全天候飲料茶點、晚間雞尾酒、自助小點及西服熨燙等多項服務。
台南晶英酒店則集結集團力量，發送「晶華集團消費券」，住6千元再送6千元，住宿16坪小西門套房住宿1晚，贈送2千元台北晶華酒店全館通用的餐飲抵用劵、3千元麗晶精品消費抵用券、1千元台南晶英酒店全館通用的餐飲抵用券。
台南老爺行旅表示，目前在推行旅品牌的台南、南港、台中、宜蘭傳藝等4館聯賣專案，任選兩館入住只要5499元，台南3月入住享高鐵7折優惠，5月底前入住享假日不加價。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言