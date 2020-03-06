防疫顧鄉親 金仔山愛鄉協會趕工做口罩套

響應防疫，一群濂洞國小畢業生組成由金仔山愛鄉協會，會員黃翠華趕工製作繡花布口罩套，希望贈予濂洞里五百多位民眾，今(6)日透過里長陳美杏與金仔山愛鄉協會分送到濂洞里各戶，希望減輕老人家搭車前往藥局踩買口罩的不便。

金仔山愛鄉協會理事陳崇禎表示，黃翠華小姐是金仔山愛鄉協會的一員，在水湳洞長大結婚，雖在礦業沒落後隨夫婿搬離故鄉，仍不忘故鄉之情，在武漢肺炎這段期間，因應口罩難求的問題，參考口罩套的使用與製作，發揮自身繡花布的技術，花了兩個星期，每天至少八小時的製作時間，完成了口罩套，送達濂洞里辦公室。

金仔山愛鄉協會會計簡秀麗表示，為了不辜負翠華小姐的愛心，今天金仔山愛鄉協會與濂洞里長隨即挨家挨戶發送，並搭配口罩，教導口罩套的正確使用方式，以節省口罩的消耗。

濂洞里長陳美杏表示，濂洞山城位在坡上，居民出入得倚靠階梯，老人家行動不便，更遑論搭車前往瑞芳市區的藥局排隊買口罩，里長與愛鄉協會的心意不僅希望節省銀髮居民們的舟車勞頓，同時也藉由對濂洞國小、水湳洞派出所與居民的關心，宣導共同防疫的重要，讓大家順利平安健康度過疫情。