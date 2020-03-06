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助瑞芳市場防疫 市議員贈面罩、次氯酸水
隨著新冠肺炎病例數逐日增加，民眾人心惶惶，瑞芳第一市場生意仍十分慘澹，今(6)日新北市議員林裔綺便帶著200份防護面罩與150瓶次氯酸水協助市場的防疫措施，希望藉由面罩保護攤商顧客雙方，讓民眾能安心前來市場採買食材。
市議員林裔綺表示，除了醫護人員等第一線人員，目前已由政府配發口罩等醫護配備，像市場攤販等部分接觸大眾的場所，得暫時靠自治會加強防疫的措施，因此她特別向廠商接洽製作防護面罩，並搭配消毒使用的次氯酸水，於今天送達瑞芳第一市場，提升市場的防疫能力。
瑞芳第一市場自治會總幹事魏淑雲表示，市場自從疫情以來，生意慘淡，加上目前外牆與部分出入口正在做抗震工程，最差的時候業機甚至掉了2/3，攤商都希望能藉由落實防疫安民心，讓景氣回升。
瑞芳第一市場自治會會長連秋香表示，瑞芳第一市場不僅在大門口便設立酒精消毒，目前也定時用消毒水打掃，很感謝議員這次捐贈，自治會也鼓勵攤商自明天起便戴上防護面罩，讓眼口鼻獲得遮蔽，保護客人也保護自己。
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