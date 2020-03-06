連七年評比拿第一 汐止公所員工獲貢獻獎

汐止區雨水下水道有38公里，再加上側溝幾百公里，維護不容易，而且還連續七年拿下新北市評比第一名，區公所承辦人吳有利算是幕後功臣，所以，市長侯友宜頒發個人傑出貢獻獎，而他也是新北市有史以來，以水利業務獲得這個獎項的第一人。

汐止區長陳健民表示，吳有利同仁在3/4到市府接受市長親自表揚，他在水利業務在公所做了非常多年，雨水下水道排水系統他投入很大的心力，市府水利局也表示說，這是有史以來第一個在水利業務上獲得個人傑出貢獻獎，他的水利業務從101年到108年，也獲得市府連續七年考核第一，給予他很高的肯定。

公所工務課員吳有利說，汐止長期以來，因為之前基隆河還沒有整治的時候，比較容易積淹水，後來再加上員山子分洪做了之後，就剩下市區排水要改善，那公所從中興路涵洞開始做排水改善，到現在雖然有部分時間會積水，但是退水就非常快，那其他雨水下水道部分，每年會做定期的維護管理，等於清淤的動作，還有集水井、側溝、連接管，我們都會做定期的維護，所以，汐止的雨水下水道系統，可以保持非常暢通，讓我們積淹水地區一直減少，並且持續的在做努力改善。

吳有利指出，汐止雨水下水道系統，目前大概有38公里，整個大概有80幾個系統，所以，要維護管理算是蠻困難的，但是，有市府水利局的補助，還有公所自籌的經費，就足夠我們來做維護管理，讓我們每年可以清淤到很徹底。連續第一名，雖然，沒有進步空間，但是努力把成績維持好，我們也不是為了名次，主要是要讓我們汐止更不會有積淹水的情形發生。

公所同仁吳有利獲頒個人傑出貢獻獎，當然，汐止區公所今年也不例外，各級人員對下水道系統瞭如指掌，利用空拍機投入勘災，掌握現場災情、即時處理等優勢，再度拿下新北市108年度雨水下水道及道路側溝維護管理績效考評第一名，雙喜臨門。