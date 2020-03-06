美籍旅客騎車跟丟 汐止警熱心助尋人

汐止警分局長安派出所警員楊景堯、蔡幸恩於日前擔任服勤務時，一名美籍旅客到所內報案，因與友人騎腳踏車旅行，因路況不熟而失聯，員警透過監視器分析走散的地點及後續可能行車路線，並不斷撥打其朋友的手機，最後終接通，並經指導及解釋後，讓美籍旅客平安與友人會合。

美籍旅客表示，因趁228連假期間，與美籍友人一同騎腳踏車從宜蘭沿線騎乘腳踏車旅行，但因路況不熟到汐止時與美籍友人失聯，只好尋求警方的幫忙。

警員楊景堯表示，報案人與朋友從宜蘭沿線騎乘腳踏車，因對台灣的路況不熟，不懂中文也看不懂路上的指示牌，所以不慎在汐止區和朋友走失，因外面正下著傾盆大雨，於是先請他進來派出所休息，並提供茶水、餅乾供美籍旅客食用，後來根據美籍旅客的描述，並透過監視器分析朋友走散的地點及後續可能的行車路線。

經員警也鍥而不捨撥打其朋友的手機，經過多次撥打後終於接通，其朋友表示目前已在台北青年旅社休息，經指導及解釋後，美籍旅客亦於稍晚平安抵達。

汐止警分局表示，友誼無國界，即便報案人語言不通，警員仍嘗試與美籍旅客溝通，並盡量提供協助，積極協助美籍旅客找尋朋友，也讓這名外國旅客對台灣警察積極、熱心服務的工作態度，留下深刻的印象！