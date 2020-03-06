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保障用路人安全 汐止斑馬線加綠底顯眼

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止建成路在大同路口經常發生車禍，市府交通局將斑馬線加上顯眼的綠色底，提醒用路人小心慢行。 圖／觀天下有線電視提供
汐止建成路在大同路口經常發生車禍，市府交通局將斑馬線加上顯眼的綠色底，提醒用路人小心慢行。 圖／觀天下有線電視提供

汐止建成路居住人口多，在大同路口經常發生車禍，甚至還有死亡車禍，如何保障用路人安全，市府交通局也比照學校週邊，將斑馬線加上顯眼的綠色底，提醒用路人小心慢行，今(6)日市議員廖先翔也到場關心。

建成里長黃信裕說，這個路口經常發生一些交通事故，甚至有死亡的車禍，所以，在前幾次的會勘當中，我們也請議員廖先翔極力的來爭取，現在斑馬線上加畫了綠底，就變的非常的明顯，來提醒開車或是機車族、還有行走的用路人，在通過這個路口的時候，特別注意自己的安全，保障民眾過馬路的安全。

市議員廖先翔表示，汐止區大同路、建成路口的車流量非常的大，那行人也很多，加上路口先天的設計，還有會開紅燈右轉的號誌，所以，變的更加的危險，偶爾會發生一些事故，雖然，本來就有畫斑馬線，但我認為基於行人優先的觀念，還是要加強一下。

廖先翔指出，最近新北市政府有在一些重要路口的斑馬線下面，有加上綠色的彩鋪，一部分就是讓在燈光比較昏暗的時候，比較明顯，反光效果會比較好，同時也是提醒駕駛人，這個空間絕對是行人優先，汽機車要禮讓行人，這個路口畫完了之後，民眾的反應都還不錯，那也希望畫完後，不要再發生任何事故了。

事故 汐止

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