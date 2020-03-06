北市活動舉辦基準 黃珊珊：重點不是人數而是擁擠程度

台北市政府今天公布因應新冠肺炎（COVID-19）防疫的各類型活動舉辦、取消的基準，市府補助或協辦的民間活動建議比照市府規範實施，不強制配合；戶外活動原則可照辦，但取消人多擁擠群聚活動及不設飲食，活動場域保持空氣流通；室內活動原則取消或延期，如有必要舉辦，300人以下由各單位自行檢核，300人以上應經市府觀光傳播局、衞生局審核通過。

對於小巨蛋、中山堂等場館，市府活動是否全面取消，對此，台北市政府下午舉行防疫會議，副市長黃珊珊受訪指出，沒有取消，是300人以上會做審查，沒有說全部取消，台北市辦的活動，300人以上，會做審查，要看擁擠程度，或著是人與人之間有沒有1公尺的距離。另外市府要知道裡面有誰，所以要造冊，如果可以做到這些，原則上們也沒有取消的道理。

至於小巨蛋馬友友音樂會？黃珊珊指出，現在協調中，但一定延期，只是現在要幫找別的檔期，所以馬友友是確定延期。另外，4月分也很多都是國外的表演，有一檔已經延期，希望可以再找到檔期，這要請文化局協助。

至於是否盤點各局處受影響的活動？黃珊珊說，目前是300人以下，請市府先自行檢核，檢核完畢後提報應變小組，但活動大大小小太多，例如里長辦的小活動，可能沒有辦法全部盤點，但只要是集會式的活動，都希望自己先檢核，每周彙整到應變小組來討論備查，審查部分就是300人以上，一個月前要送觀傳局或衛生局做確認。

另外，北市訂300人，中央是1000人，黃珊珊指出，300人是經開過3、4次會，其實300人要看他在哪裡，很大的地方，300人也沒有關係，很小的地方300人就是大問題，不是人數，而是擁擠程度，如果是在小巨蛋裡，300人不會覺得很多，但是一個小活動中心，300人是很大的數字，重點還是擁擠程度，人與人的距離能不能達到1公尺這樣的條件。