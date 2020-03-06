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拆了！整頓五股垃圾山 新北市府5月底前拆完90家違建
為解決五股垃圾山長期環境汙染及影響市容問題，新北市政府推動「擴大五股都市計畫案發布前試辦計畫」，目前已進入第3階段，預計在5月底前拆除90家不願配合、歇業或無人違建全數拆除，目前已拆除5棟違建，今日繼續拆除2棟。
新北市由消防、工務、環保等局處組成公安小組，今天由新北市副市長謝政達帶隊，前往五股垃圾山拆除約61坪的空廠房，及王姓業者用來進行電氣回收的廠房。
市府從去年7月起，第一階段針對造成重大汙染的7家業者拆除，第二階段則將占有國有地的182處違建拆除，期望在短時間內完成產業納管、輔導業者依法申請合法使、綠美化施作。
公安小組指出，其中去年拆除的鑫發油行，是造成重大汙染業者之一，因現場貯存燃料油20公秉的油槽，因未設置防溢堤，恐會造成油氣外洩，也可能會汙染地面，已違反水汙染防治法及檢測申報管理辦法第44條規定，依法告發。
公安小組指出，第三階段到5月底前，要拆除90家不願配合、歇業或無人違建，昨天現場也有一直聯絡不上、到要拆除前才出現的業者，但因為準備要拆除，所以也無法協調要配合改進相關作業。
第四階段，將針對347家有意願、考慮合法化的業者，則要在6月底前完成改善計畫送件，如果沒有送件，就會被強制拆除廠房，送件完成的計畫內容，也會由市府評估是否符合規畫。
公安小組表示，由於五股垃圾山是農業用地，若無意願參加五股垃圾山試辦計畫的地主，則要在5月底前自行拆除違建，並完成綠美化改善環境、恢復農用，否則環保局將依廢棄物清理法開罰，如持續為改善，將由農業局、地政局依違反區域計畫法加重罰款。
副市長謝政達表示，今天拆除時，還有惡劣廠商要將廠房出租給不知情的業者，呼籲仍在考慮或是無意願參加試辦計畫的地主，應在期限內提出改善計畫給予公安小組，否則期限一到就會強制拆除廠房。
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