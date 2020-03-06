北市加強防疫 下周試辦公務員居家辦公
台北市政府下午舉行防疫會議，副市長黃珊珊指出，市長柯文哲今在晨會指示，台北市要開始試辦居家辦公，也就是假如有一個單位有出現確診病例的狀況，有一些人需要被隔離，但公務不能停止，希望台北市所有的機關，都能夠用網路的方式，登錄到市政府的內網，還是可以做相關的公文作業。
黃珊珊指出，若疫情發生，公務不能停止，台北市所有的機關，都能夠用網路的方式做相關的公文作業，這個部分，下周人事處、研考會會先開始試辦，也就是以居家辦公的方式，測試跟平常在市政大樓上班的模式一模一樣？還是有什麼不一樣，同時測試居家辦公，網路可以達到什麼樣的極限。
另外，人事處經調查，台北市144的機關，已經找好第二辦公室，目前整備相關的軟、硬體，會訂出相關分區辦公的名單跟人流，各自安排。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言