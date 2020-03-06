北市加強防疫 下周試辦公務員居家辦公

台北市政府下午舉行防疫會議，副市長黃珊珊指出，市長柯文哲今在晨會指示，台北市要開始試辦居家辦公，也就是假如有一個單位有出現確診病例的狀況，有一些人需要被隔離，但公務不能停止，希望台北市所有的機關，都能夠用網路的方式，登錄到市政府的內網，還是可以做相關的公文作業。

黃珊珊指出，若疫情發生，公務不能停止，台北市所有的機關，都能夠用網路的方式做相關的公文作業，這個部分，下周人事處、研考會會先開始試辦，也就是以居家辦公的方式，測試跟平常在市政大樓上班的模式一模一樣？還是有什麼不一樣，同時測試居家辦公，網路可以達到什麼樣的極限。

另外，人事處經調查，台北市144的機關，已經找好第二辦公室，目前整備相關的軟、硬體，會訂出相關分區辦公的名單跟人流，各自安排。