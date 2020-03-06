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金山中山臨時平面停車場 明中午起免費試停

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市府向基隆市政府租借金山區五福段35、244地號土地，規畫設置145個汽車格位臨時平面停車場，明天中午起試營運。圖／新北市交通局提供
新北市府向基隆市政府租借金山區五福段35、244地號土地，規畫設置145個汽車格位臨時平面停車場，明天中午起試營運。圖／新北市交通局提供

因應金山立體停車場工程明天動工典禮，新北市交通局在金山區中興路、中山路交叉口旁闢建的中山臨時平面停車場，將在明中午12點起試營運，開放免費停車，計有145個小型車停車位，在地民眾及遊客可多加利用。

交通局停車管理科長吳政諺表示，金山地區是北海岸著名旅遊景點，吸引許多國內外遊客慕名到訪；為提供在地民眾和遊客更優質的停車環境，交通局配合金山地區「城鎮之心」計畫，已爭取到中央前瞻經費補助，計畫興建金山首座全智慧化立體停車場，預計3月9日動土開工。

吳政諺表示，因應立體停車場施工期間民眾停車需求，新北市府向基隆市政府租借金山區五福段35、244地號土地，規畫設置145個汽車格位臨時平面停車場，明天中午起試營運，開放免費停車，以方便前來金山地區觀光旅遊及居民停車，預定5月開始收費。

金山 停車場

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