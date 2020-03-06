公務員以父為名捐車 新北市府追思百日獻愛心

新北市政府勞工局身輔科服務前員工梁菀芸父親梁銪恩生前熱心助人，去年11月底過世，梁菀芸不捨之餘，決定化小愛為大愛，捐出父親部分遺產購買130萬復康巴士捐給新北市政府。她說，梁銪恩生前喜歡行善，明天逢百日，身為子女也要追隨父親腳步，繼續為父親圓行善夢。

她說，她母親40多歲時發生車禍，要坐輪椅到亞東醫院復建，有段時間她陪同就醫，盡管新北復康巴士已是全國最多，但有時仍叫不到車，因此曾許願有朝一日有能力要捐車，這次藉梁銪恩百日捐贈，獲全家人的支持，也算盡子女心意。

許秀能曾擔勞工局副局長，她說梁菀芸過去在勞工局擔任科員，負責庇護工場業務，印象中工作認真積極，可惜4年前調任桃園服務，沒想到受贈復康巴士時再度碰面。梁菀芸低調行善，直到社會局副局長許秀能代表受贈接車時，才發覺是昔日同仁。

梁銪恩生前擔任板橋區的鄰長，也是守望相助和環保志工，還在寺廟當義工，碰到急需救難家庭就伸手援助。去年11月底因腦溢血往生，享壽67歲。