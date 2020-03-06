影／新店人的「第二餐桌」 京站時尚廣場小碧潭店開幕

京站時尚廣場斥資五億元資金，打造第三個營業據點「小碧潭店」，館內集結近五十間的美食市集、主題餐廳、生活選物、生鮮有機超市等品牌，以新店人的「第二餐桌」為訴求，在今天上午舉行開幕典禮，現場除有日勝生集團董事長林榮顯與京站實業董事長林怡均之外，還有新北市副市長陳純敬等人一同剪綵。

董事長林怡均表示，由於正值新冠肺炎病毒疫情期間，為了給顧客安心的用餐環境，相關防疫器具、應變措施，小碧潭店已經做好各項準備，除了宣導民眾戴口罩、勤洗手，館內各手扶梯、電梯梯廳也會準備公用酒精消毒器，而美食街桌面更會定期酒精消毒，此外，工作人員也將要求自主體溫管理，各項的防疫措施就是為了提供民眾安心、乾淨的用餐與購物環境，滿足顧客安全的需求。