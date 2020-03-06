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新店央北社宅跨世代共居種子計畫 增加社區交流機會

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市城鄉局推動「跨世代共居種子計畫」，今年將在新店央北社會住宅開放共計29戶申請。圖／新北市城鄉局提供
新北市城鄉局推動「跨世代共居種子計畫」，今年將在新店央北社會住宅開放共計29戶申請。圖／新北市城鄉局提供

新北市城鄉局推動「跨世代共居種子計畫」，今年將在新店央北社會住宅開放共計29戶申請，城鄉局表示，申請人只要提出回饋構想，經審查評選通過，即可免抽籤入住，並在3月15日舉行徵選說明會，最快今年9月入住。

城鄉局長黃一平表示，新北市在106、107年分別年推動三峽北大及永和國光兩處設宅青銀共居及青年共居試辦計畫，今年度將在新店央北社宅1070戶中，以29戶作為示範種子戶，包含青年種子戶及青銀共居種子戶，希透過培力訓練、共享空間的提供及種子戶回饋方案，增加社區交流及互動支持的機會，並凝聚社區意識。

住宅計畫科江怡瑩表示，種子戶申請提案徵選即日起至3月31日，以「建立社群緊密度」及「關注兒童陪伴」為主題，分成「居家活動類」、「體育休閒類」、「親子兒童類」、「心靈成長類」四大類提案徵選種子戶，共計29戶，包含套房型22戶、二房型6戶、三房1戶，套房型租金9200元、二房型6500至8200元、三房型4700至9000元，

江怡瑩表示，此次以央北新社宅做實驗，會以實際狀況決定日後是否會擴大辦理，由於府中社宅不到1百戶、國光社宅僅241戶，暫時不會跟進相關做法；提案申請人如有徵選，則要跟著城鄉局規畫內容上課、交作業，總計半年的時間，會依照表現決定是否能續租。

城鄉局表示，申請人只要提出回饋構想，經審查評選通過，即可免抽籤入住，並在3月15日舉行徵選說明會，最快今年9月入住。圖／新北市城鄉局提供
城鄉局表示，申請人只要提出回饋構想，經審查評選通過，即可免抽籤入住，並在3月15日舉行徵選說明會，最快今年9月入住。圖／新北市城鄉局提供

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