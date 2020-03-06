快訊

公布不到30分鐘...澳籍接觸者擴大匡列 共103人居家隔離

NSO團員多為學校音樂教師 陳時中籲團員避免到校授課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市抽驗生鮮蔬果 有菠菜2農藥超標10多倍

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市衛生局抽驗生鮮蔬果殘留農藥含量，近來抽驗51件蔬果產品，共7件殘留農藥量不合格，其中1件抽自富民路菜攤的「菠菜」驗出4種殘留農藥超標最嚴重。圖／衛生局提供
北市衛生局抽驗生鮮蔬果殘留農藥含量，近來抽驗51件蔬果產品，共7件殘留農藥量不合格，其中1件抽自富民路菜攤的「菠菜」驗出4種殘留農藥超標最嚴重。圖／衛生局提供

北市衛生局抽驗生鮮蔬果殘留農藥含量，近來抽驗51件蔬果產品，共7件殘留農藥量不合格，其中1件抽自富民路菜攤的「菠菜」驗出4種殘留農藥超標最嚴重，其中2種農藥還超標10多倍；衛生局食品藥物管理科長陳怡婷指出，不合格蔬果分別來自彰化、雲林、屏東，已要求攤商下架停止引進，並請其他地方政府追查輔導產地農民。

衛生局於1月抽驗51件市售蔬果，共7件不合格，包含1件菠菜有4項殘留農藥，1件白蘿蔔檢出3項；白蘿蔔、甘藍包心白菜各1件檢出2項；及蓮霧、甘藷葉、包心白菜各1件檢出1項，殘留值都超標。

陳怡婷說，當中最嚴重的是抽自富民路菜攤的「菠菜」，4項超標農藥中，有殺菌劑賽座滅被驗出0.15ppm，超標14倍，還有殺蟲劑因滅汀達0.62ppm，超標11.4倍；體重60公斤成人每天攝取超過40公克將影響健康或有頭暈嘔吐等不適症狀。

陳怡婷表示，7件殘留農藥超標不合格蔬果檢出的農藥都是合法登記並領有許可證的農業，可使用於農作物，但殘留量卻不符「農藥殘留容許量標準」，通常是過早採收、未等候藥效消退就上市造成，依食品安全衛生管理法第15條可處分責任業者6萬元2億元罰鍰；販售端若無法交代貨品來源，依同法則可處3萬元到300萬元罰鍰。

由於7件不合格蔬果分別來自雲林、彰化、屏東等地，衛生局除1月中旬要求菜攤、蔬果行等販售業者下架禁止再引進之外，也移請產地衛生單位溯源追查、由農政單位輔導農民正確的田間施藥方式。

陳怡婷也提醒，民眾應優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10到20分鐘，再用流動自來水沖洗2到3遍；於烹煮蔬菜時，也可將鍋蓋打開，來減少及降低農藥殘留量。

衛生局 超標 抽驗

延伸閱讀

屋傾頹… 北市大度路海砂屋強制拆除

北市店面待租量增500間

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

好市多進口奇異果農藥超標十倍 1.5萬公斤遭退運銷毀

相關新聞

北市因應疫情公布活動規範 室內300人以上活動要審核

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，台北市政府公布活動辦理規範，並強調配合中央流行疫情指揮中心發布之「公眾集會」因應指...

梅花鹿落海 熱心民眾跳海救援

海巡署台東分署第一三岸巡隊綠島安檢所，今早接獲民眾報案有動物落海，立即派員協助民眾將落海梅花鹿救起，所幸梅花鹿沒有大礙，...

金山中山臨時平面停車場 明中午起免費試停

因應金山立體停車場工程明天動工典禮，新北市交通局在金山區中興路、中山路交叉口旁闢建的中山臨時平面停車場，將在明中午12點...

開業13年 台中亞緻大飯店驚傳3月9日熄燈

新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊飯店業營運，國內飯店業者亞都麗緻昨日宣布，今日起暫停交易。台中亞緻大飯店因歷年虧損，租金成本過高，...

公務員以父為名捐車 新北市府追思百日獻愛心

新北市政府勞工局身輔科服務前員工梁菀芸父親梁銪恩生前熱心助人，去年11月底過世，梁菀芸不捨之餘，決定化小愛為大愛，捐出父...

影／新店人的「第二餐桌」 京站時尚廣場小碧潭店開幕

京站時尚廣場斥資五億元資金，打造第三個營業據點「小碧潭店」，館內集結近五十間的美食市集、主題餐廳、生活選物、生鮮有機超市...

新店央北社宅跨世代共居種子計畫 增加社區交流機會

新北市城鄉局推動「跨世代共居種子計畫」，今年將在新店央北社會住宅開放共計29戶申請，城鄉局表示，申請人只要提出回饋構想，...

北市抽驗生鮮蔬果 有菠菜2農藥超標10多倍

北市衛生局抽驗生鮮蔬果殘留農藥含量，近來抽驗51件蔬果產品，共7件殘留農藥量不合格，其中1件抽自富民路菜攤的「菠菜」驗出...

福民平宅開拆 公宅年底興建 里長憂原住戶搬不回

北市萬華區福民社會住宅工程，今天開始拆除既有的福民平價住宅，社宅預計年底動工分兩期興建，於113年底前完成2棟16、17...

「非常具挑戰的時間點」 京站跨足新北小碧潭店今開幕

知名百貨京站時尚廣場小碧潭店今正式開幕，今由日勝生董事長林榮顯、京站實業董事長林怡均及新北市副市長陳純敬等人共同開幕。該...

澳洲音樂家染疫衝擊 今年台東藝術節12檔表演擬延期

擔心在密室舉行的藝文表演活動成防疫漏洞，台東縣文化處擬與表演團體逐一協調，將預定4月25日登場的109年台東藝術節活動1...

新北市成立婦女及中高齡者職場續航中心 兼顧工作家庭

後天婦女節，全台卻有66%婦女因照顧家庭影響工作，被迫離開職場。新北市政府勞工局今天成立「新北市婦女及中高齡者職場續航中...

熱門新聞

男大生騎車遇死劫 命喪茄萣濕地公園90度大急彎

藝人瑞莎不滿約不到侯友宜見面 新北市府澄清：她經紀人婉拒

消防員喜宴遇公墓火警 弟兄們打完火穿著消防衣趕回祝賀

汐止大同路塞車有解 拆分隔島增左轉道

老店險失傳！南投明聚香小鮮肉包 美味傳承有洋蔥

台南溪北邊緣化？特力屋要來新營引話題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。