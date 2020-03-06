北市抽驗生鮮蔬果 有菠菜2農藥超標10多倍

北市衛生局抽驗生鮮蔬果殘留農藥含量，近來抽驗51件蔬果產品，共7件殘留農藥量不合格，其中1件抽自富民路菜攤的「菠菜」驗出4種殘留農藥超標最嚴重，其中2種農藥還超標10多倍；衛生局食品藥物管理科長陳怡婷指出，不合格蔬果分別來自彰化、雲林、屏東，已要求攤商下架停止引進，並請其他地方政府追查輔導產地農民。

衛生局於1月抽驗51件市售蔬果，共7件不合格，包含1件菠菜有4項殘留農藥，1件白蘿蔔檢出3項；白蘿蔔、甘藍包心白菜各1件檢出2項；及蓮霧、甘藷葉、包心白菜各1件檢出1項，殘留值都超標。

陳怡婷說，當中最嚴重的是抽自富民路菜攤的「菠菜」，4項超標農藥中，有殺菌劑賽座滅被驗出0.15ppm，超標14倍，還有殺蟲劑因滅汀達0.62ppm，超標11.4倍；體重60公斤成人每天攝取超過40公克將影響健康或有頭暈嘔吐等不適症狀。

陳怡婷表示，7件殘留農藥超標不合格蔬果檢出的農藥都是合法登記並領有許可證的農業，可使用於農作物，但殘留量卻不符「農藥殘留容許量標準」，通常是過早採收、未等候藥效消退就上市造成，依食品安全衛生管理法第15條可處分責任業者6萬元2億元罰鍰；販售端若無法交代貨品來源，依同法則可處3萬元到300萬元罰鍰。

由於7件不合格蔬果分別來自雲林、彰化、屏東等地，衛生局除1月中旬要求菜攤、蔬果行等販售業者下架禁止再引進之外，也移請產地衛生單位溯源追查、由農政單位輔導農民正確的田間施藥方式。

陳怡婷也提醒，民眾應優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10到20分鐘，再用流動自來水沖洗2到3遍；於烹煮蔬菜時，也可將鍋蓋打開，來減少及降低農藥殘留量。