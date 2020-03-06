新北環保局「2020愛地球新行動」獎項加碼

今年是世界地球日50周年，新北市環保局邀請民眾於日常生活中隨手做環保，發起「2020愛地球新行動」，去年12月底推出以來，收到百餘件的創意行動稿，環保局決定再加碼，增加「新行動評審青睞獎」2名，將選出精心製作、兼具質感及意義的新行動作品，得獎者會有機會獲得吸塵器和空拍機等大禮。

上傳的環保創意行動，有機會獲得各項大獎，作品還可能在環保局今年環保分享會中展出，屆時也將邀獲獎民眾出席分享心得，具備創意或有意義的行動，未來也有機會納入政策推動或活動參考。

這項活動到本月31日止，在「新北i環保」網頁「許願、行動（拍照或攝影）及分享」3個步驟，就有機會獲得評審青睞。