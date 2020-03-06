三重玄明壇捐贈復康巴士給市府 新北市第545輛

三重玄明壇管委會今天捐贈1輛造價近百萬元復康巴士給新北市政府，是新北市第545輛復康巴士，主委吳信章和宮主許載繼、許萬金、許誥為兄弟共同捐贈，副市長謝政達代表受贈，並回贈感謝牌。

吳信章說，玄明壇由許相所創立，二兒子許載繼承衣缽擔任宮主，五子許萬金當法師，但許載繼身體不適，所以由他們代表捐贈。

四子許誥是禮儀公司負責人，目前是新北市一竹慈善會理事長及圓融行善團長，也是新北市好日子愛心大平台圓夢英雄，去年底板橋區一名鄭姓大學生遭酒駕者撞成重傷，許誥於短短1個半小時內募集7萬1千元捐助。

「積善之家有餘慶」謝政達說，許家兄弟樂於助人，許誥結合義天宮、新北市愛心會、逸龍會等共同捐贈130萬元家具等設備給社會局「類家庭」，提供照顧孤苦無依的弱勢孩童使用。