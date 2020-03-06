福民平宅開拆 公宅年底興建 里長憂原住戶搬不回

北市萬華區福民社會住宅工程，今天開始拆除既有的福民平價住宅，社宅預計年底動工分兩期興建，於113年底前完成2棟16、17樓高大樓共338戶，接近既有5棟平宅340戶數；但當地和德里長洪天化認為改建社宅後戶數多為1房型，難容納原來1家3、4口的住戶回來住；都市發展局住宅工程科長魏國忠則表示，社會局會調查原住戶搬回意願，應非全數都想搬回，而房型將參考調查狀況調整。

興建於民國67年的福民平宅，提供低收戶使用，至今有40年多歷史，分一期A、B棟160戶；二期C、D、E棟180戶，5棟共340戶，總樓地板面積6413平方公尺，市府今天展開平宅一期拆除工程，預計5月拆完，於年底原地興建社宅一期大樓，社宅二期工程則於民國111年拆除平宅與興建，整體工程預計民國113年完工，要花21億元。

未來福民社會住宅一期大樓為16層樓共125戶、二期為17樓高共213戶，兩大樓總樓地板面積為3.5萬平方公尺，各有地下3層樓當停車場，共可停放210輛汽車、284輛機車；房型則有一房型（10到12坪）、二房型（16到18坪）及三房型（22到24坪），並有開放式廣場、多功能會議室及都市農園等公共空間，參建的社會局、環保局及消防局也將有單位進駐。

福民平宅一期開拆典禮由副市長彭振聲主持，洪天化也向彭表達不滿，洪表示，當初市府說好要讓平宅一期住戶先安置到到平宅二期，等社宅一期蓋好後，再讓原一期92戶、二期119戶搬回社宅一期，如今卻發現社宅一期有100戶都是1房型，「一家三口的怎麼搬回來？」感覺跟說好的不一樣，想讓人住不下、市府不想讓原住戶回來。

對此，彭振聲則向社會局、都發局了解狀況，回應洪天化會持續調查住戶搬回意願，再做調整。

魏國忠說，配合一期平宅拆除工程，原本92戶住戶，48戶已安置到青年公宅一期、莒光公宅等地，另有5戶自行到外租屋，另有39戶則搬到平宅二期暫住，社會局會持續調查原住戶搬回意願，屆時則會參考調查狀況，視需求調整房型。